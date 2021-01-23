SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yeni Malatyaspor sahasında G.Saray'a yenilmiyor

Yeni Malatyaspor sahasında G.Saray'a yenilmiyor

23.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni Malatyaspor sahasında G.Saray'a yenilmiyor

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda rakibine mağlup olmadı.

Malatya ekibi, sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti. Malatya ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

RAKİBİNE SAHASINDA SADECE KUPA MAÇLARINDA YENİLDİ

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildi. 2018-2019 sezonunda tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselen sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

Bu sezon ise kupaya 3. turdan itibaren dahil olan sarı-siyahlı ekip, Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon (5-0) takımlarını eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Galatasaray ile eşleyen sarı-siyahlılar, rakibine normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta penaltı atışlarında 7-6 yenilerek kupaya veda etmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Henry Onyekuru İstanbul'daHenry Onyekuru İstanbul'da
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Pato'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Pato'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

Luton Shelton 35 yaşında hayatını kaybetti

Luton Shelton 35 yaşında hayatını kaybetti

Başakşehir'den İrfan Can için flaş istek!

Başakşehir'den İrfan Can için flaş istek!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!

Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray bombayı patlattı

Galatasaray bombayı patlattı

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırıldı!

Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırıldı!

Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor sahasında G.Saray'a yenilmiyor

Yeni Malatya evinde Cimbom'a yenilmiyor

Henry Onyekuru İstanbul'da

Henry Onyekuru İstanbul'da

Tahkim Kurulu, Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı

Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru gece 04.00 İstanbul'da

G.Saray'ın yeni transferi bu gece geliyor

G.Saray'a Seri transferinde zorlu rakip!

G.Saray'a Seri transferinde zorlu rakip!

Başakşehir, İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi

Başakşehir'den İrfan Can için flaş istek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.