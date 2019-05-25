Yeni Malatyaspor'un borcu 11 milyon 500 bin lira

Adil Gevrek, Battalgazi Belediye binasındaki toplantı salonunda düzenlenen yıllık olağan mali genel kurulda yaptığı konuşmada, ligde beşinci sırada olduklarını ve sarı-siyahlı kulübün hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada adından söz ettirdiğini belirtti.

Görev yaptığı 5 sene içerisinde sportif bir başarı yakaladıklarına değinen Gevrek, "Bizim niyetimiz Malatyaspor'a güzel bir tesis yapmak. Tabii bu tek başımıza yapacağımız bir şey değil. Ancak bu sefer bunu yapmaya yaklaştık. Yer bulmakta zorlanıyorduk. Yeni Malaya Stadyumu’muzun yanında İnönü Üniversitesi’ne ait yeri istedik. Yanında da yine üniversiteye ait bir alan var. 200 dönüm arazi verilirse oraya Türkiye'nin en güzel tesisini yapacağız" dedi.

Gevrek, kurumsallaşma yolunda adımlar attıklarını kaydederek, spor mağazalarıyla ve web televizyonuyla yavaş yavaş hedeflerine ilerlediklerini ifade etti.

11 MİLYON 500 BİN LİRALIK BORÇ

Geçen yılki olağan mali genel kurulda kulübün borcunun 26 milyon milyon lira olduğunu hatırlatan Gevrek, konuşmasını şöyle tamamladı: