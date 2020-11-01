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Yeni Malatyasporlu Fofana ve Topalli, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 01.11.2020 21:55 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'un oyuncuları Fofana ve Jetmir Topalli, Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Malatyasporlu Fofana ve Topalli, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Yeni Malatyasporlu Moryke Fofana ve Jetmir Topalli, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Moryke Fofana'nın sözleri:

"Kaybettik ama bundan bir kazanç çıkarmalıyız. Neden kaybettiğimizi bulmalıyız. Uğraştık ama şanssız bir golle geri düştük. Ders çıkarmalı ve üzerine koyarak devam etmeliyiz."

"KARŞIMIZDA BEŞİKTAŞ VAR"

"Sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Bütün takımlar büyük ama karşımızda Beşiktaş var. Bu gerçeği göz ardı etmeyelim. Kaleyi bulmakta zorlandık. Neden kaleyi bulamadığımızı hafta içi çalışarak öğreneceğiz."

İşte Topalli'nin değerlendirmeleri:

"Zor bir maçtı. Hocamızın dediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık. Bir anlık konsantrasyon kaybıyla golü yedik. Sonra skoru eşitlemek için uğraştık ama olmadı.

Denizlispor maçından sonraki ara bize iyi gelecek. Yeni bir takımız. Adaptasyon için milli takım arası ve ardından 'bay' geçecek olmak faydalı olacak."

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