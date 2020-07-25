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Yeni nesil üniversite yapısal dönüşüm uygulamaları raporu yayınlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 25.07.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kuruluşunun 63.

Kuruluşunun 63. yıl dönümünü kutlayan ve bu süreçte kurumsallaşmasını önemli bir düzeye taşıyan Atatürk Üniversitesi, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde Yeni Nesil Üniversite Yapısal Dönüşüm Uygulamaları (2016-2020) Raporunu yayınladı.
Üniversitenin mevcut kapasitesini daha ileriye taşıyabilmesi, bilginin yüksek katma değerli çıktılara dönüştürülmesi ve araştırma performansının artırılması amacıyla Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın göreve geldiği günden itibaren başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çıktılarını vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde Atatürk Üniversitesinin yeniden konumlandırılması ve geleceğe hazırlanması amacıyla 2016-2020 yılları arasında yapılan çalışmaların derlenerek rapor haline getirildiğini belirten Rektör Çomaklı konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sürecinde 19 arama konferansı yapıldı. Bu konferanslara üniversite dışından 208, üniversite içerisinden 1026 konu uzmanı kişi davet edilerek, ortak bir akılla üniversite için eğitim, araştırma ve toplumsal katkı misyon alanlarını harmanlayan bütünsel bir meta-sistem tasarlandı. Tasarlanan sistem, anlaşılacağı üzere geniş bir paydaş kitlesi ile şeffaf ve demokratik bir yaklaşımla gerçekleşti. Bu yaklaşım, faaliyetlerimizin vazgeçilmez bir parçası oldu.”
Eğitim, araştırma ve topluma katkı işlevlerini bütünleştiren Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu üç misyon alanında çarpan etkisi oluşturmayı ve üniversitenin etkisini böylece genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Rektör Çomaklı, bahsedilen bütünleşmeyi gerçekleştirmek için üniversitenin sekiz katmanlı bir yönetsel yaklaşım ile çok boyutlu bir proje yaklaşımını geliştirdiğini söyledi.
Çalışmalar Beş Ana Başlık Altında Yürütüldü
Atatürk Üniversitesinde yapısal dönüşümlerin yaşandığı 2016-2020 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmaları rapor haline getirdiklerini belirten Rektör Çomaklı, çalışmaların beş ana başlıkta yürütüldüğünü ifade ederek bunların; Mevcut Sistemin Disipline Edilmesi ve Yapısal Düzenlemeler, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Çalışmaları, Covid-19 Pandemi Sürecinde Atatürk Üniversitesi Uyum Çalışmaları ve Gelişim Göstergeleri şeklinde olduğunu söyledi.
Gelecek Dört Yılın Planlaması Yapıldı
Raporda ayrıca 2020 ile 2024 döneminde planlanan vizyon projelerine de yer verildiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “2016-2020 yılları arasında yürütülen çalışmalarda senato, yönetim kurulu, arama konferansları, kurul, komisyon, çalışma grubu ekipleri içerisinde yer alarak görev üstlenen tüm akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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