Yeni yüzüyle Alparslan Parkı yakında hizmete geçecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yaz sonunda çalışmaların tamamlanacağını hatırlattı.

Şehrin merkezinde yeni nesil bir parkın hizmete gireceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri’nin merkezinde bulunan Alparslan Parkındayız. Burası uzun yıllar önce yapılmış Kayseri’nin en nadide parklarından bir tanesi. Burada yaklaşık 4 milyon TL’lik bir yatırımla parkımızı yeniliyoruz, güzelleştiriyoruz. Yürüyüş ile bisiklet alanı, tartan pist ve koşu alanından çimlerine kadar parkımıza baştan sona yenileyeceğiz. Büyük bir çalışma burada devam ediyor. Bu yazın sonunda çalışmalar tamamlanarak hizmete sunulacak. Parklar ve ağaçlandırmalar bizim için önemli. Çünkü ben 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştim. Aynı zamanda park konusunda en önemli yatırımları bu dönemde Melikgazi’mize kazandıracağız. 58 günde 58 mahalleye 58 park projemiz var. Dolayısıyla yazın sonunda 58 mahallemize birer tane park kazandırarak Melikgazi’deki park, oyun grubu ve ağaç sayısını artıracağız. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Parkta yeni nesil oyun grupları, gösteri ve etkinlik alanı, buluşma noktası, tartan pist, yürüyüş yolları, spor alanları yapılması planlanıyor.

