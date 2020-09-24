YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Yenice’nin yeni Kaymakamı Yasin Erdem göreve başladı

Yenice’nin yeni Kaymakamı Yasin Erdem göreve başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 24.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice’nin Sivas’ın Akıncılar ilçesine atanmasıyla boşalan Yenice Kaymakamlığına daha önce Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak görev yapan Yasin Erdem atandı.2020 Kaymakamlar Kararnamesi ile Yenice İlçe Kaymakamlığına atanan Erdem, ilçedeki görevine başladı.

Karabük’ün Yenice İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice’nin Sivas’ın Akıncılar ilçesine atanmasıyla boşalan Yenice Kaymakamlığına daha önce Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak görev yapan Yasin Erdem atandı.
2020 Kaymakamlar Kararnamesi ile Yenice İlçe Kaymakamlığına atanan Erdem, ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Erdem’e göreve başlamasından dolayı kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Kaymakam Yasin Erdem, “Yenice ilçemizde göreve başlamış bulunmaktayım. Bizler ve Yeniceli hemşehrilerimiz için hayırlı olur. Kanunlar çerçevesinde, kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız ile birlikle istişare içerisinde ilçenin gelişmesi ve kalkınması için elimizden geleni yaparak,Yenice için çalışacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel eridi Hande Erçel eridi
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu

Karabük Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:47
İkindi
16:10
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

Karabük Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.