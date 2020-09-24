Yenice’nin yeni Kaymakamı Yasin Erdem göreve başladı

Karabük’ün Yenice İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice’nin Sivas’ın Akıncılar ilçesine atanmasıyla boşalan Yenice Kaymakamlığına daha önce Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak görev yapan Yasin Erdem atandı.

2020 Kaymakamlar Kararnamesi ile Yenice İlçe Kaymakamlığına atanan Erdem, ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Erdem’e göreve başlamasından dolayı kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Kaymakam Yasin Erdem, “Yenice ilçemizde göreve başlamış bulunmaktayım. Bizler ve Yeniceli hemşehrilerimiz için hayırlı olur. Kanunlar çerçevesinde, kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız ile birlikle istişare içerisinde ilçenin gelişmesi ve kalkınması için elimizden geleni yaparak,Yenice için çalışacağız” dedi.



PARTNER Hande Erçel eridi