"Yeniden Hayat Lokantası" depremin merkez üssünde nefes aldırdı

Ünlü şef Ömür Akkor’un 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremin hemen ardından yeni bir lokanta açıldı. Depremzedelere yardım etmek için önce Kahramanmaraş’a ardından da Elbistan ilçesine gelen ünlü şef Ömür Akkor, 6 aylık kirasını vererek bir lokanta kiraladı. Lokantanın ismini de "Yeniden Hayat Lokantası" koyan şef Akkor, İstanbul’dan gelen mutfak ekibi ile hem bölgede görev yapan ekiplere hem de depremzedelere ev sahipliği yaparak, birbirinden lezzetli yemekler sunuyor.

"İNSANLARIN ACILARINI UNUTMASI MÜMKÜN DEĞİL AMA HAYATA DA BAŞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Lokantanın hayata geçiş hikayesini İhlas Haber Ajansı’na anlatan Ömür Akkor, "İlk günden itibaren deprem bölgesindeyiz. Kahramanmaraş’tan sonra Elbistan’a geldik. Burada gönüllü olarak bulunuyoruz. Burada çok acı şeylere şahit olduk, çok zorlandık. Hava derecesi geceleri eksi 27’leri görüyor. İlk 3 gece sabah 5’lere kadar çalıştık ve çok zorlandığımızı gördük. ’Biz buradan 1 hafta sonra gideceğiz, ne olacak?’ diye düşündük. Bunları düşünürken Ömer Seyfi ağabey ile istişare yaptık. Buradan arabayla geçerken bu lokantayı gördüm. Hem depremden korunaklı bir yer, üstü de kapalı. İçerde mutfak var ve insanlar burada oturup yemek yiyebilecekler. Kendi kendimize burayı lokanta yapalım, dedik. İsmini de düşünerek burayı yeniden hayat Lokantası yaptık. Dükkan sahibinden bedelini ödeyerek 6 ay kiraladık. Mutfak ekibim İstanbul’dan geldi. Fatih Belediye Başkanı Ergün abi İstanbul’dan lojistik desteği sağladı. Gönüllü arkadaşlarla beraber mutfakta çalışmaya başladık. Masalarda yemek servisi yaptık ve insanlar aileleri ile beraber gelmeye başladı. Sabah kahvaltıya geliyorlar, öğlen ve akşam yemeğe geliyorlar. Yarından sonra yan tarafa pastane ve kafede açıyoruz. İnsanlar sıcak kahve içecekler, kurabiye de yiyebilecekler. Lokantanın içerisine çocuk oyun alanı da kuracağız. Ben böylece burayı küçük bir sosyal alan haline getirdik. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum ama buradaki ekonomiyi de başlatalım istedik. İnsanların acılarını unutması mümkün değil ama hayata da başlamak zorundayız. Burasının bir aşevi mantığı değil de, insanların kendilerinin düşünüldüğünü hissettiği bir alan olmasını istedik. Nasip öyle bir şey ki; Allah herkese böyle bir hizmeti nasip etmeyebilir. O yüzden çok mutluyum. Eğer yapabilirsek ilçeye ikincisini açacağız" ifadelerini kullandı.

