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Yenildikleri maç sonrası video paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den kovuldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.06.2020 22:18 | Son Güncelleme

Roma'dan Ocak ayında Vitoria Setubal'e kiralanan 21 yaşındaki Mirko Antonucci, Boavista'ya kaybettikleri maçtan birkaç saat sonra sevgilisi Ginevra Lambruschi ile dans ettiği bir videoyu paylaşınca, sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderildi.

Yenildikleri maç sonrası video paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den kovuldu

Vitoria Setubal'in Ocak ayında Roma'dan kiraladığı Mirko Antonucci, sosyal medyaya olan düşkünlüğü nedeniyle takımdan gönderildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen ara sonrası yeniden başlayan Portekiz Ligi'nde Setubal, Boavista'ya deplasmanda 3-1 mağlup olurken, maçtan birkaç saat sonra Antonucci sosyal medya fenomeni kız arkadaşı 22 yaşındaki Ginevra Lambruschi ile dans ettiği videoyu TikTok hesabından paylaştı. Bu paylaşım, Vitoria Setubal yönetimini kızdırdı ve 21 yaşındaki genç oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

ÖZÜR DİLEMESİ YETMEDİ

Antonucci, bu videonun ardından bir video daha yayınlayıp kulüp ve taraftarlardan özür dilese de takımdan gönderilmesini engelleyemedi.

"KULÜBE SAYGISIZLIK YAPTI"

Vitoria Setubal Teknik Direktörü Julio Velazquez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mirko artık Vitoria'nın oyuncusu değil. Kiralık sözleşmesini feshettiğimizi ve maçtan sonraki tavrının taraftarlara, kulübe ve kulüp personeline saygısızlık olduğunu söyledik. Bu ekibin en büyük özelliği sorumluluk ve haysiyetle kulübü temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Roma'dan Portekiz ekibine kiralanan ve sadece 6 maçta forma giyip 1 gol kaydeden Antonucci, 6 aydır sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra modellik ve moda influencer'lığı yapan Ginevra Lambruschi ile birliktelik yaşıyor.

Lambruschi'nin Instagram'da 540 bin takipçisi bulunurken, 22 yaşındaki güzel, Antonucci'nin TikTok hesabından yayınladığı videolarda da sık sık yer alıyor.

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