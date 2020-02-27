Yenilenen Renault Master Türkiye'de satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Yeni Renault Master, panelvan ve kamyonet seçenekleri ile Türkiye'de hafif ticari müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, tamamen yenilenen dış tasarımı ve binek otomobil konforu sunan iç mekanı ile öne çıkan Yeni Renault Master, daha güçlü ve dinamik ön tasarımıyla birlikte Renault hafif ticari ürün gamındaki diğer modellerle ortak bir görsel kimlik sunuyor.

Renault tasarım kimliğini yansıtan C şeklindeki LED gündüz farları ve yükseltilmiş kaput seviyesi, Yeni Master'a güçlü bir görünüm kazandırıyor. Daha kaslı bir görünüme sahip yeni ön tampon ve krom çizgilerle detaylandırılmış yeni ön ızgara ise Yeni Master'in modern görünümüne katkı sağlıyor.

Yeni Master, kullanışlı özellikleri sayesinde binek otomobillerle benzer konfor sunuyor. TFT yol bilgisayarıyla donatılmış yeni bir gösterge paneli, görünümüyle kalite algısını yükselten yeni havalandırma kanalları,

binek otomobil konforu oluşturan yeni direksiyon ve vites topuzu, kullanıcı dostu ve modern yeni piyano tuş takımını içeren yeni orta konsolöne çıkan diğer özellikler arasında yer alıyor.