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Yenilenen Renault Master Türkiye'de satışa sunuluyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.02.2020 10:45 | Son Güncelleme

Dış tasarımı ve binek otomobil konforu sunan iç mekanıyla öne çıkan Yeni Renault Master, daha güçlü ve dinamik ön tasarıma sahip

İSTANBUL (AA) - Yeni Renault Master, panelvan ve kamyonet seçenekleri ile Türkiye'de hafif ticari müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, tamamen yenilenen dış tasarımı ve binek otomobil konforu sunan iç mekanı ile öne çıkan Yeni Renault Master, daha güçlü ve dinamik ön tasarımıyla birlikte Renault hafif ticari ürün gamındaki diğer modellerle ortak bir görsel kimlik sunuyor.

Renault tasarım kimliğini yansıtan C şeklindeki LED gündüz farları ve yükseltilmiş kaput seviyesi, Yeni Master'a güçlü bir görünüm kazandırıyor. Daha kaslı bir görünüme sahip yeni ön tampon ve krom çizgilerle detaylandırılmış yeni ön ızgara ise Yeni Master'in modern görünümüne katkı sağlıyor.

Yeni Master, kullanışlı özellikleri sayesinde binek otomobillerle benzer konfor sunuyor. TFT yol bilgisayarıyla donatılmış yeni bir gösterge paneli, görünümüyle kalite algısını yükselten yeni havalandırma kanalları,
binek otomobil konforu oluşturan yeni direksiyon ve vites topuzu, kullanıcı dostu ve modern yeni piyano tuş takımını içeren yeni orta konsolöne çıkan diğer özellikler arasında yer alıyor.

Acil fren destek sistemi, elektronik denge programı (ESP), anti patinaj sistemi (ASR) ve yokuş kalkış destek sistemi gibi güvenlik ekipmanlarını standart olarak sunan Renault Master, ayrıca yan rüzgar koruma sistemi gibi yeni sürüşe yardımcı destek sistemine de sahip.

- Yeni nesil dizel motorlarla öne çıkıyor

Altı ileri manuel vites kutusuyla üç farklı motor seçeneğine sahip Master, zorlu ve engebeli yol şartlarına yönelik arkadan itiş ve şehir içi kullanıma uygun önden çekiş seçeneklerini de barındırıyor.Araç, yeni nesil dizel motorlarıyla öne çıkıyor. Daha verimli ve emisyon normlarına uygun yeni 2.3L dCi motorlar Twin Turbo teknolojisini içeriyor. Dinamik motorlar, 100 kilometrede ortalama 5,8-8,1 litre aralığında yakıt tüketim değerleriyle dikkati çekiyor.

Yeni Renault Master'in hafif ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere panelvan versiyonunda 8, 9, 11, 13, 15 ve 17 metreküp olmak üzere 6 farklı yükleme kapasitesi bulunuyor. Kamyonet versiyonları ise tek ve çift kabin olmak üzere kısa ve uzun boyutları ile sunuluyor. Yeni "duman gri" opak renk ise farklı bir seçenek olarak dikkati çekiyor.
Renault Master, yenilenen yüzüyle 158 bin liradan başlayan fiyatlarla satışta.

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