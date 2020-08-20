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Yenilenen Tavşantepe Caddesi şık korkuluklarla artık daha güvenli

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, yıllardır bakımı yapılmayan Tavşantepe Caddesi’ne baştan sona yapılan beton yolun ardından, korkuluk montajını da tamamlayarak meydanı daha şık ve güvenli hale getirdi.İzmit Belediyesi, uzun yıllardır bakımsız kalan ve yıpranan Tavşantepe Caddesi’ni iyileştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İzmit Belediyesi, yıllardır bakımı yapılmayan Tavşantepe Caddesi’ne baştan sona yapılan beton yolun ardından, korkuluk montajını da tamamlayarak meydanı daha şık ve güvenli hale getirdi.
İzmit Belediyesi, uzun yıllardır bakımsız kalan ve yıpranan Tavşantepe Caddesi’ni iyileştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Geçen haftalarda 10 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan Tavşantepe Caddesi, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla vatandaşın kullanımına sunuldu. Son olarak caddenin bazı bölgelerine korkuluk monte eden İzmit Belediyesi ekipleri, yeni görünümü ile caddeyi daha güvenli hale getirdi.
Kente hizmet götürüp aynı zamanda estetik bir görünüm kazandırmak için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, Tavşantepe Meydanına 30 metre parapet inşa ederken, 30 metre uzunluğunda şık bir korkuluk monteledi. Aynı zamanda yeni yapılan merdiven bağlantısıyla bazı evlerin meydana ulaşımını sağlayan İzmit Belediyesi, vatandaşlar için hayatı kolaylaştırmak ve kentin çehresini daha modern hale getirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

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