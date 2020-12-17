YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yenilikçi iş fikirlerinin final yarışmasını canlı izleyebilirsiniz

Yenilikçi iş fikirlerinin final yarışmasını canlı izleyebilirsiniz

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.12.2020 16:09 | Son Güncelleme

Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi (AKAGİM) tarafından düzenlenen 2020 yılı Proje Pazarı İş Fikri Yarışması’nda başarılı projeler finalde karşılaşıyor.Ekim ayında başlayan yarışmaya katılan yenilikçi iş fikri sahibi ekipler; online gerçekleştirilen Girişimcilik Kampı eğitimleri ve mentor destekleriyle iş fikirlerini geliştirdiler.Teknoloji tabanlı, gerçekleştirilebilir, yenilikçi ve ticari değere sahip iş fikirlerinin yarıştığı Proje Pazarı isimli yarışmada; birbirinden değerli 7 iş fikri final sahnesine çıkıyor.Finans, muhasebe, pazarlama, iş geliştirme, iş planı, kuruluş aşamaları dahil birçok bilgiyle desteklenen ve yarı finali geride bırakan projeler 22 Aralık Salı günü saat 10.50’de Final Sahne’sinde karşı karşıya geliyor.Yarışmaya katılan en iyi ilk 3 ekip; sırasıyla 7 bin 500 TL, 5 bin TL ve 2 bin 500 TL para ödülü, AKAGİM ortak ofise ön jürisiz kabul hakkı ve 12 ay boyunca AKAGİM hizmetleri desteği ile Lodestar Business Solutıon tarafından mentör desteği kazanacak.Girişimcilerin iş fikri sunumlarını gerçekleştireceği yarışma finali zoom üzerinden online olarak yapılacak ve izlemek isteyen herkese açık olacak.

Yenilikçi iş fikirlerinin final yarışmasını canlı izleyebilirsiniz

Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi (AKAGİM) tarafından düzenlenen 2020 yılı Proje Pazarı İş Fikri Yarışması’nda başarılı projeler finalde karşılaşıyor.

Ekim ayında başlayan yarışmaya katılan yenilikçi iş fikri sahibi ekipler; online gerçekleştirilen Girişimcilik Kampı eğitimleri ve mentor destekleriyle iş fikirlerini geliştirdiler.

Teknoloji tabanlı, gerçekleştirilebilir, yenilikçi ve ticari değere sahip iş fikirlerinin yarıştığı Proje Pazarı isimli yarışmada; birbirinden değerli 7 iş fikri final sahnesine çıkıyor.

Finans, muhasebe, pazarlama, iş geliştirme, iş planı, kuruluş aşamaları dahil birçok bilgiyle desteklenen ve yarı finali geride bırakan projeler 22 Aralık Salı günü saat 10.50’de Final Sahne’sinde karşı karşıya geliyor.

Yarışmaya katılan en iyi ilk 3 ekip; sırasıyla 7 bin 500 TL, 5 bin TL ve 2 bin 500 TL para ödülü, AKAGİM ortak ofise ön jürisiz kabul hakkı ve 12 ay boyunca AKAGİM hizmetleri desteği ile Lodestar Business Solutıon tarafından mentör desteği kazanacak.

Girişimcilerin iş fikri sunumlarını gerçekleştireceği yarışma finali zoom üzerinden online olarak yapılacak ve izlemek isteyen herkese açık olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:16
Öğle
13:05
İkindi
15:24
Akşam
17:44
Yatsı
19:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.