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Yenimahalle Konya’da madalyaları topladı

06.06.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenimahalle Belediyesi GESK şampiyonadan 2 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalyayla ayrıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası’na katılan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları turnuvaya damga vurdu.

Konya Yeni Atletizm Sahası’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 39 ilden 355 sporcu katıldı. Yenimahalle Belediyesi GESK, 30 sporcuyla şampiyonaya en fazla sporcu ile katılan kulüp olarak adından söz ettirdi.

DİNÇER KOCABAŞ ENGEL TANIMADI

Yenimahalle Belediyesi GESK sporcularından Dinçer Kocabaş aldığı üç yıllık eğitimin sonunda turnuvada bir ilki başardı. Görme engelinin yanı sıra bedensel ve zihinsel engeli de bulunan Kocabaş, “Fırlatma Topu” branşında Türkiye 2’nciliğini göğüsleyerek kazanılması zor bir başarının altına imza attı. Ayrıca Dinçer Kocabaş’ın kora kor mücadelesinde bedensel engelli Mahsun Kaplan da kendisine kılavuzluk yaparak engelli branşlarda yine bir ilke imza attı.

GESK SPORCULARI 16 MADALYA KAZANDI

Yenimahalle Belediyesi GESK sporcularından T 11 büyük kadınlar kategorisinde 400 ve bin 500 metrede Ece Çelebi gümüş, İremsu Balcı bronz, Damla Karaçay 100 metrede bronz, 200 metrede gümüş, Genç kızlar kategorisinde Nisa Yakut 400 ve bin 500 metrede altın, T 13 Büyük Erkekler kategorisinde Gökhan Yolal 100 metrede bronz 400 metrede gümüş, T 13 Genç Erkekler kategorisinde Emirhan Ertem 100 ve 400 metrede bronz, T 12 Genç Erkekler kategorisinde Yusuf Burak Koyuncu 100 ve 400 metrede gümüş, T 12 Küçük Erkekler Fırlatma Topu kategorisinde Dinçer Kocabaş gümüş ve Yusuf Ege Özden bronz madalyanın sahibi oldu.

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