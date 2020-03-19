YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin

Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.03.2020 16:17 | Son Güncelleme

Çin’den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’de vaka sayısı her geçen gün artan korona virüs salgını yerel basını da vuruyor.Ekonomik anlamda zor günler geçiren yerel basın temsilcileri, her gün sokakta haber peşinde koşarak sağlığını yeterince koruyamıyor.

Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin

Çin’den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’de vaka sayısı her geçen gün artan korona virüs salgını yerel basını da vuruyor.
Ekonomik anlamda zor günler geçiren yerel basın temsilcileri, her gün sokakta haber peşinde koşarak sağlığını yeterince koruyamıyor. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, salgının yayılmaması adına alınan tedbirlere ek olarak her gün binlerce kişinin elinde dolaşan gazeteler için de ivedi tedbirler alınmasını önerdi. Kızılaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a seslenerek, “Çalışanlarımız ve cemiyet üyelerimiz tedirgin. Gazetelerin bir süre yalnızca dijitalde hizmet vermesi şart oldu” ifadelerine yer verdi.
Geçtiğimiz yılın son aylarında Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs (COVİD-19) salgını vatandaşları olduğu kadar yerel basını da tedirgin ediyor. Ülke olarak zor günlerde kutsal görevlerini icra ederek halkın haber alma özgürlüğü için gece gündüz çalışan yerel basın temsilcileri, çalışma şartları sebebiyle virüsten yeterince korunamıyor.
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, emsali daha önce görülmemiş böyle bir durumda yerel basın için tedbir alınması konusunda önerilerde bulundu. Kızılaslan, yaşanan son durumların halkı olduğu kadar yerel basını da tedirgin ettiğini belirterek, “Yerel basın olarak zor günlerden geçiyoruz. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların ardından korona virüs salgını ile birlikte tedirginliğimiz de had safhada. Çalışma arkadaşlarımız ve cemiyet üyesi meslektaşlarımız, sokakta haber peşinde koştururken sağlıklarını hiçe sayıyorlar. Kalabalık çalışma ortamlarına, kalabalık toplu taşıma araçlarıyla gidip gelmek zorundalar. Bunca tedirginliğe ek olarak meslektaşlarımızı ve üyelerimizi virüs salgınına karşı korumaya çalışıyoruz fakat yeterli gelemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran bu konuda gerekeni yapmak için harekete geçmeli” dedi.
“Borçlar ertelenmeli, dijitale dönülmeli”
Basın İlan Kurumu’na bağlı gazetelerin, hangi şart ve koşul olursa olsun yayınlanmak zorunda olduğuna dikkat çeken Kızılaslan, “Yaşanan olumsuz olaylara karşın her şart ve koşulda gazetelerimizi yayınlamak zorundayız. Fakat emsali evvelden bu yana görülmemiş böylesi bir salgında yerel basın kimsesiz bırakılmamalıdır. Ekonomik anlamda zor günlerden geçen yerel basın sektörünün Maliye ve SGK borçları ertelenmelidir. Yerel basının sorunlarına bir süre de olsa çözüm üretmesi açısından baskılar durdurulmalıdır. Vatandaşların gazete kağıdına dahi dokunmaktan çekindiği bu günlerde Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve yönetimi tarafından karar alınarak yalnızca bir süreliğine dijitale dönüş yapılmalıdır. Yapılmasını talep ettiğimiz bu değişiklikle hem meslektaşlarımızın hem de cemiyet üyelerimizin sağlığını önemsediğimiz unutulmamalıdır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:43
İkindi
16:08
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Basra Eczanesi
Sehitkamil
Çıksorut Girne Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Erdoğan Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Gamze Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Son gününde şehit oldu

Son gününde şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.