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Yerel gazetelerde korona virüs dayanışması

ADANA HABERLERİ  | 27.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu’nun birçok kentte ‘En az iki gazetenin dönüşümlü yayınlanması’ esnekliği sağlayan kararına Adana medyası ‘Haftanın 6 günü 6 gazete yayını’ ile karşılık verdi.

Basın İlan Kurumu’nun birçok kentte ‘En az iki gazetenin dönüşümlü yayınlanması’ esnekliği sağlayan kararına Adana medyası ‘Haftanın 6 günü 6 gazete yayını’ ile karşılık verdi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, “İmkansızlıklara rağmen bu ihtiyaca büyük özveriyle yanıt veren gazetelerimizi de hem okurlar hem kamu desteklemeli” dedi.
Ölüm ve vaka sayısının hızla arttığı korona virüs salgını sürecinde gazeteciler, kesintisiz haber verme mücadelesini zor şartlara rağmen sürdürüyor. Yerel haberin daha da önem kazandığı salgın sürecinde Basın İlan Kurumu, birçok kentte gazetelerin süresinde yayınlanması zorunluluğunu esnetti. Günlük 13 yerel gazetenin yayınlandığı Adana’da ‘en az iki gazete yayınlanması’ şartıyla sağlanan kolaylığa Adana medyası büyük özveride bulunarak ‘haftanın 6 günü 6 gazete yayını’ ile karşılık verdi.

Vergi ve SGK muafiyeti ile maaş desteği
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, zorlaşan şartlara rağmen gazetecilerin halka kesintisiz haber verme çabasını sürdürmelerinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Salgın sürecinde doğru ve hızlı haberlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Esendemir, “Bu özveriye okur, gazetesini alarak, devlet de kamu görevi üstlenen gazetelere destek vererek sahip çıkmalı. Böyle bir dönemde medya sektörü için verilen ekonomi destek paketini yeterli bulmuyoruz. İlan, abone ve satış gelirlerinin adeta sıfırlandığı bu süreçte medya sektöründe çalışanların SGK prim ve maaşlarını devlet karşılamalı. Medya işletmelerine vergi muafiyeti gelmeli, faizsiz kredi kullanma imkanından yararlandırılmalı. Salgın sürecinde hiçbir medya kuruluşu para kazanmayı değil, halka doğru ve hızlı haber vermeyi istiyor. Milletvekillerimiz başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın, bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını bekliyoruz’’ diye konuştu.

Haftanın 6 günü 6 gazete
Adana’da günlük olarak yayın yapan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz 13 gazete aralarındaki protokol ve Basın İlan Kurumu kararı gereği 1 Nisan 2020 tarihinden ‘Haftanın 6 günü 6 gazete’ olarak yayında olacak. Buna göre; Adana 5 Ocak, Adana Güney Haber, Bölge, Çukurova Barış, Çukurova Metropol, Çukurova Press, Egemen, Gazette, Günaydın Adana, İlkhaber, Medya Yenigün, Toros ve Yeni Adana sahipleri imzaladıkları protokolle haftanın 3 günü yayınlanmayı kabul etti.

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