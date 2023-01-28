'Yerli Haaland' gollerine devam ediyor! Volkan Demirel'in prensi Trabzonspor'u da boş geçmedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un genç yıldızı Bertuğ Yıldırım performansıyla büyülemeye devam ediyor. Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Bertuğ Özgür Yıldırım'ı Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland'a benzetmişti. Demirel, genç oyuncu için; "Bertuğ Özgür Yıldırım'ın acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen gücü var." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR KARŞISINDA İLK 11'DE BAŞLADI

Demirel'in bu açıklamasından sonra çıktığı maçlarda büyük katkı sağlayan genç oyuncu 12 maçta 5 gole direkt katkı sağlarken, ligin 21. haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

21 yaşındaki oyuncu Trabzonspor karşılaşmasında da takımı adına ikinci golü atmayı başarırken, ilk golün de asistini yaptı. Sağdan ceza sahasına gönderilen topa Bertuğ Yıldırım harika yükseldi. Uzak köşeye doğru çok bir kafa vuruşu yaptı. Uğurcan uzansa da gole engel olamadı.

REKOR KIRDI

80 dakika oyunda kalan Bertuğ Yıldırım Trabzonspor maçındaki performansıyla, bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olmayı başardı.

