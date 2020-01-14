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  4. Yerli mini ve midi ekskavatörde ihracat hazırlığı

Yerli mini ve midi ekskavatörde ihracat hazırlığı

MANİSA HABERLERİ  | 14.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Smart İş Makinaları AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Günay: - "Mayıs'ta Hollanda'da büyük bir fuara katılacağız. Bu fuarla birlikte ihracatımız da başlayacak" - "Halen görüşmede olduğumuz ülkeler var. Orta Asya'daki Türki cumhuriyetler, Afrika ve Avrupa ülkelerinden makinemizle ilgili temsilcilik almak isteyen firmalar var, bu talepleri değerlendiriyoruz"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu firma, yerli tasarım ve teknolojiyle ürettiği mini ve midi ekskavatörlerin yurt dışına ihracı için gün sayıyor.

Smart İş Makinaları AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Özgür Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ithal muadillerine kıyasla daha fazla işlevi bulunması, uygun maliyeti ve servis hizmetlerindeki kolaylıklarla ön plana çıkan midi ve mini ekskavatörlerde üretimi artırdıklarını söyledi.

2 yılda 20 iş makinesi üreterek kamu kurumlarına sattıklarını belirten Günay, "Bizim iş makinelerimiz diğerlerinden farklı olarak kazı, yükleme, küreme işlemleri yapıyor. Farklı eklentileriyle birçok iş tek makineyle yapılabiliyor. Bu yüzden tercih edilen bir makine. Yüzde 100 yerli tasarımı ve yazılımı var. İmalatında kullanılan malzemeler ise yüzde 83 yerli." dedi.

Sektörde 3 yerli iş makinesi üreticisi bulunduğuna dikkati çeken Günay, şöyle devam etti:

"Ancak mini ve midi ekskavatör alanında ilk yerli marka biz olduk. 6, 8 ve 10 ton olmak üzere 3 farklı ürünümüz var ve bunları üreten başka bir yerli firma yok. Dolayısıyla ülkede bu alandaki tek yerli üreticiyiz. Türkiye'deki pazar büyüklüğüne baktığımızda yılda bin civarında bu makinelerden satılıyor. Biz piyasaya girene kadar bunların tamamı yabancı makinelerdi. Bu anlamda ilk olduk, yerli üretici olmanın avantajlarını yaşamaya başladık."

Günay, makinelerinin yurt içinde kendisini ispatladığını, bundan sonraki süreçte yurt dışına açılacaklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Yerli üretici olduğumuz için yurt içinde büyük ilgi görüyoruz. Bu yıl 50 adet satmayı hedefliyoruz. Kısa sürede de ihracata başlayacağız. Mayıs'ta Hollanda'da büyük bir fuara katılacağız. Bu fuarla birlikte ihracatımız da başlayacak. Halen görüşmede olduğumuz ülkeler var. Orta Asya'daki Türki cumhuriyetler, Afrika ve Avrupa ülkelerinden makinemizle ilgili temsilcilik almak isteyen firmalar var, bu talepleri değerlendiriyoruz. Ülkemizin dış ticaret açığı olan bir sektörde böyle bir makineyle faaliyet göstermek büyük gurur vesilesi. İş makineleri sektöründe yıllık 2 milyar dolara yakın ithalatımız var. Buna karşılık ihracatımız 200 milyon dolar var. Bu yüzden dış ticaret açığı verdiğimiz sektörde hem ihracatı önemseyip ülkemizin bu döviz kaybını azaltmak hem de yurt içinde satılan ithal ürünlerin yerini alıp bu açığı iki yönlü gidermek istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İhracat Iş Makinesi

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