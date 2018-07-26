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Yerry Mina için Manchester United iddiası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

Manchester United, Dünya Kupası'nda da başarılı performans sergileyen Barcelona'nın Kolombiyalı defansı Yerry Mina'yı transferi etmek istiyor. Mina ile Galatasaray ve Fenerbahçe'de ilgileniyordu.

Yerry Mina için Manchester United iddiası

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Bercelona'nın defans oyuncusu Yerry Mina'nın yeni adresi İngiltere...

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Mina'yı kadrosuna katma istiyor. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Manchester'ın 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

İspanyol ekibi, Mina'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Brezilya'nın Palmeiras ekibinden 12 milyon Euro'ya transfer etmişti. Kolombiyalı futbolcu Barca ile 7 resmi müsabakaya çıktı ve 1 asist yaptı. Dünya Kupası'nda 3 karşılaşmada forma giyen Mina, rakip fileleri 3 kez sarstı. Başarılı defans oyuncusu ile Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Yerry Mina Manchester United Fenerbahçe Galatasaray barcelona

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