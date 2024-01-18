Yeşil sahalarda bu da oldu, hakem sakatlanınca tribündeki seyirci yerine geçti! Duyanları hayrete düşüren olay

Wolverhampton ile Brentford arasında oynanan İngiltere FA Cup maçında, 4. hakemin sakatlanması sonrası inanması güç bir olay yaşandı.

Stadyum Molineux'de oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında 4. hakemin sakatlanması üzerine, Wolverhampton'ı desteklemek için tribünde bulunan oğlu ile birlikte Wolves'i desteklemeye gelen 12 yaş altı hakemi Ross Bennett, orta hakem Andrew Madley'e 4. hakemin yerine geçebileceğini söyledi ve sakatlanan hakemin yerini aldı.

4'NCÜ HAKEMİN YERİNE GEÇTİ

Bennett, orta hakem Andrew Madley'e kendisinin 4. hakem olarak görev yapabileceğini söyledi. Madley'nin sorusu üzerine Bennett, "Bana hızlandırılmış bir kurs verin yeter" yanıtını verdi. Bennett'e hızlandırılmış bir kurs verildikten sonra oyuncu değişikliği tabelasını nasıl kullanacağı öğretildi ve diğer hakemlerle iletişim kurabilmesi için bir kulaklık takıldı.

"ATTIĞIMIZ GOLE SEVİNEMEDİM"

Uzatmalara giden maçta Wolverhampton'ın 105+2. dakikada Matheus Cunha'nın attığı penaltı golüne sevinemediği için üzgün olduğunu belirten Bennett, "Attığımız golü kutlayamadığıma çok üzüldüm, ama tarafsız kalmak zorundaydım. Muhtemelen orada kutlama yapmayan tek Wolves taraftarı bendim. Bu hayatınız boyunca başınıza bir kez gelebilecek bir şey, umarım asıl dördüncü hakemin durumu iyidir." ifadelerini kullandı.





