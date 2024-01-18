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  4. Yeşil sahalarda bu da oldu, hakem sakatlanınca tribündeki seyirci yerine geçti! Duyanları hayrete düşüren olay

Yeşil sahalarda bu da oldu, hakem sakatlanınca tribündeki seyirci yerine geçti! Duyanları hayrete düşüren olay

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.01.2024 17:03 | Son Güncelleme:
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İngiltere FA Cup mücadelesinde oynanan Wolverhampton - Brentford maçında benzerine az rastlanan bir olay yaşandı. Karşılaşmada 4. hakemin sakatlanması sonrası tribünde seyirci olarak bulunan U12 hakemi Ross Bennett, 4. hakemin yerine geçti. İşte detaylar...

Wolverhampton ile Brentford arasında oynanan İngiltere FA Cup maçında, 4. hakemin sakatlanması sonrası inanması güç bir olay yaşandı.

Stadyum Molineux'de oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında 4. hakemin sakatlanması üzerine, Wolverhampton'ı desteklemek için tribünde bulunan oğlu ile birlikte Wolves'i desteklemeye gelen 12 yaş altı hakemi Ross Bennett, orta hakem Andrew Madley'e 4. hakemin yerine geçebileceğini söyledi ve sakatlanan hakemin yerini aldı.

4'NCÜ HAKEMİN YERİNE GEÇTİ

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Bennett, orta hakem Andrew Madley'e kendisinin 4. hakem olarak görev yapabileceğini söyledi. Madley'nin sorusu üzerine Bennett, "Bana hızlandırılmış bir kurs verin yeter" yanıtını verdi. Bennett'e hızlandırılmış bir kurs verildikten sonra oyuncu değişikliği tabelasını nasıl kullanacağı öğretildi ve diğer hakemlerle iletişim kurabilmesi için bir kulaklık takıldı.

"ATTIĞIMIZ GOLE SEVİNEMEDİM"

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Uzatmalara giden maçta Wolverhampton'ın 105+2. dakikada Matheus Cunha'nın attığı penaltı golüne sevinemediği için üzgün olduğunu belirten Bennett, "Attığımız golü kutlayamadığıma çok üzüldüm, ama tarafsız kalmak zorundaydım. Muhtemelen orada kutlama yapmayan tek Wolves taraftarı bendim. Bu hayatınız boyunca başınıza bir kez gelebilecek bir şey, umarım asıl dördüncü hakemin durumu iyidir." ifadelerini kullandı.

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