Yeşilay’dan ’11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yarışması

Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ‘11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yetenek yarışması başvuruları başladı.

Yeşilay’ın genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nın 11’incisi için başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategorideki eserleriyle katılabiliyor. Edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı; görsel kategoride afiş, resim, karikatür ve kısa video alanlarında üretilmiş bağımlılık konulu eserler yarışıyor. Başvuruların 31 Mart’a kadar devam ettiği yarışmanın 11’inci yılında başvuruları heyecanla beklediklerini belirten Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, “100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay olarak, çocuklara yönelik projeleri çok önemsiyoruz. Küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve bağımlılıklara ilişkin farkındalığın gelişmesi için de 11 yıldır ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı düzenliyoruz. Bugüne kadar yarışmaya başvuran her eserle, gençlerin bu konudaki farkındalığını görmekten büyük mutluluk duyduk. Bu yıl da yine çok başarılı eserlerin başvuracağına inanıyor, şehrimizin en yüksek başvuru yapan iller arasında olması için tüm okullarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz” dedi.