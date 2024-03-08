Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray’a Dünya Kadınlar Günü’nde duygulandıran sürpriz

Programda konuşma yapan Yeşilçam Sultanı Türkan Şoray’a usta oyuncu Müjdat Gezen sahneye çıkarak sürpriz yaptı. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi tarafından Selimpınar Yaşam Vadisi’ne Türkan Şoray Parkı adının verildiğini öğrenen Şoray duygu dolu anlar yaşadı.

Büyükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir söyleşi düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Yeşilçam’ın usta oyuncularından Türkan Şoray ve Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan konuşmacı olarak katıldı. Programda yapılan sohbet esnasından Şoray’ın şarkı söylemesiyle salonda bulunan tüm davetliler doyasıya eğlenerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Türkan Şoray sahnede konuşma yaparken Yeşilçam’ın Usta oyuncularından Müjdat Gezen, sürpriz yapıp sahnede Şoray’ı ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutladı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından Selimpınar Yaşam Vadisi’ne Türkan Şoray Parkı adının verildiğini öğrenen ünlü sanatçı Türkan Şoray duygu dolu anlar yaşadı.

“BİRÇOK YERDE ÖNEMLİ MEVKİLERDE KADINLARIMIZI GÖRÜYORUZ”

Programa katılan Yeşilçam’ın usta sanatçısı Türkan Şoray, “Büyükçekmece’nin güzel kadınlarıyla konuşacağız dertleşeceğiz. Aslında kadın sorunu ülkemizde yıllardan beri olan bir sorun. Kadınlarımız yıllardır evde, iş yerinde, toplumun her kesiminde toplumsal eşitlik için mücadele veriyorlar. Birçok yerde önemli mevkilerde kadınlarımızı görüyoruz, üretken, kendilerini ispat etmiş ayakları yere basan bunlar bizleri gerçekten mutlu ediyor. Kadınlar güçlendikçe kadın cinayetleri de artmaya başladı maalesef. Geçen hafta bir günde 8 kadını kaybetmişiz. Dehşet verici bir şey bu. Caydırıcı cezalar verilerek cinayetler önlenmeli ama bunu sorunların ortadan kalkması için eğitim önemli diye düşünüyorum. Bir eğitim seferberliği olması gerekiyor yani bu zihniyetin değişmesi lazım. Onun için de özellikle kadınlarımız eğitilmeli çünkü kadınlar erkek çocukları bir kadına nasıl davranacağını, nasıl yaklaşacağını öğretsin. Erkeklerin eğitilmesi lazım ki kadının ne kadar değerli olduğu kadına nasıl davranacağını o erkeğin anlaması lazım. İnşallah kadınların en özgürlüğüne kavuştuğu, eşit şartlarda yaşayacağı güzel bir dünya olsun. Aslında her gün kadınlar günü olması gerekiyor. Dileğim kadınlarımız özgür eşit haklara sahip güzel bir dünyada yaşamalarıdır. Kadınlar daha çok haklarının bilincinde olmaya başladılar, daha çok var olmak için mücadele etmeye başladılar” şeklinde konuştu.

