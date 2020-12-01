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Yeşilyurt Belediyesi’nde vergi affı için yapılandırma başvuruları başladı

MALATYA HABERLERİ  | 01.12.2020 20:13 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, 7256 sayılı vergi affı kapsamında Yeşilyurt Belediyesine borcu bulunan vatandaşların yapılandırma için müracaatların başladığını söyledi.Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Vergi Affı Kanunu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında veznelerimizde peşin, 3,6,9,12 ve 18 taksit seçenekleri ile mükelleflerimizin yapılandırma işlemleri 1 Aralık 2020 tarihi itibari ile yapılmaya başlanılmıştır.

Yeşilyurt Belediyesi’nde vergi affı için yapılandırma başvuruları başladı

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, 7256 sayılı vergi affı kapsamında Yeşilyurt Belediyesine borcu bulunan vatandaşların yapılandırma için müracaatların başladığını söyledi.
Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Vergi Affı Kanunu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında veznelerimizde peşin, 3,6,9,12 ve 18 taksit seçenekleri ile mükelleflerimizin yapılandırma işlemleri 1 Aralık 2020 tarihi itibari ile yapılmaya başlanılmıştır. Yapılandırma işlemleri 31Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek olup, ilk taksit son ödeme tarihi ise 31 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız yapılandırma işlemlerini veznelerimizden yapabilecekleri gibi www.yesilyurt.bel.tr adresinde bulunan diğer online işlemler menüsü vergi affı başvuru ekranından da ön başvurularını yapabilirler” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi’nde vergi affı için yapılandırma başvuruları başladı

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