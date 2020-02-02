Yeşilyurt Belediyespor beraberliği son dakikada kalecisiyle kurtardı

TFF 3.Lig 3.Grup’ta 21. hafta karşılaşmasında sahasında Diyabekirspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, son dakikada kalecisi Emrah Tuncel ile bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Yeşiltepe Stadında Diyarbekirspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın 90.dakikasında kalecisi Emrah’ın kafa vuruşunda bulduğu golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Malatya Yeşilyurt Belediyespor 21. hafta sonunda Puanını 21’e çıkartarak ligde 18. sıraya geriledi.

TFF 3.Lig 3.Grup’ta 22. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda Pazarspor ile karşı karşıya gelecek.



