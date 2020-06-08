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Yeşilyurt Belediyespor’da hazırlıklar yarın başlıyor

MALATYA HABERLERİ  | 08.06.2020 09:24 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 9 Haziran Salı günü saha çalışmalarına başlanacağını açıkladı.Turuncu yeşillilerin yarın toplanarak yapılacak Covid-19 testinin ardından ilk antrenmanını gerçekleştireceği ifade edildi.Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3.Ligin başlama tarihini 18 Temmuz olarak açıklamasının ardından saha çalışmalarına başlama programını netleştirdi.Koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ligler ertelenmeden önce 28 haftalık süreçte 30 puanla 15.sırada yer alan turuncu yeşilliler, liglerin süresiz askıya alınmasının ardından izne ayrılmıştı.

Yeşilyurt Belediyespor’da hazırlıklar yarın başlıyor

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 9 Haziran Salı günü saha çalışmalarına başlanacağını açıkladı.
Turuncu yeşillilerin yarın toplanarak yapılacak Covid-19 testinin ardından ilk antrenmanını gerçekleştireceği ifade edildi.
Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3.Ligin başlama tarihini 18 Temmuz olarak açıklamasının ardından saha çalışmalarına başlama programını netleştirdi.
Koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ligler ertelenmeden önce 28 haftalık süreçte 30 puanla 15.sırada yer alan turuncu yeşilliler, liglerin süresiz askıya alınmasının ardından izne ayrılmıştı. Malatya ekibinde futbolcular ve teknik heyet hazırlanan program kapsamında bireysel antrenmanlarına devam ederken, saha çalışmalarının ise yarın başlayacağı bildirildi.
Malatya temsilcisi 3.Grup’ta 28 haftada topladığı 30 puanla 15.sırada yer alıyor. Ligler ertelenmeden önce çıkışa geçen ve düşme hattından uzaklaşan turuncu yeşilliler, grupta oynadığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. Grup’taki son 3 maçında 7 puan toplayan turuncu yeşiller, 28 karşılaşmada rakip ağları 28 kez havalandırırken, kalesinde ise 33 gol gördü.

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Merkez
Kernek Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
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