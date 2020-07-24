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Yeşilyurt Belediyespor’da hedef şampiyonluk

MALATYA HABERLERİ  | 24.07.2020 12:53 | Son Güncelleme

3.Lig’de liglerin tescil edilmesinin ardından Muzaffer Çelik başkanlığında yeni sezon için kolları sıvayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor hedefini şampiyonluk olarak belirledi.2019-2020 TFF 3.Lig Futbol Sezonunu 30 puanla 15.

Yeşilyurt Belediyespor’da hedef şampiyonluk

3.Lig’de liglerin tescil edilmesinin ardından Muzaffer Çelik başkanlığında yeni sezon için kolları sıvayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor hedefini şampiyonluk olarak belirledi.
2019-2020 TFF 3.Lig Futbol Sezonunu 30 puanla 15. sırada bitiren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Tahsin Yılmaz’dan boşalan başkanlık görevine getirilen Muzaffer Çelik, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olacağını açıkladı.
Dış transferde şuana kadar 5 isimle sözleşme imzalayan turuncu yeşilliler, en az 10 transfer daha yapmayı planlıyor. Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik yaptığı açıklamada, Malatyalıların zevkle izleyeceği bir takım oluşturacaklarını söyledi. Yeni sezon transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çelik, “Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile girme noktasında, bu sene Malatyalıların zevkle izleyeceği bir takım oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yönetim olarak bu sezon şampiyonluk hedefi koyduk. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Dış transferde şuana kadar 5 isimle mukavele imzaladık. İç transferde de anlaştığımız isimler var. İnşallah yeni sezonda başarılı bir grafik sergileyip, sezon bitiminde de mutlu sona ulaşırız” diye konuştu.

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