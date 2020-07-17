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Yeşilyurt Belediyespor’dan savunmaya takviye

MALATYA HABERLERİ  | 17.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında Etimesgut Belediyespor’da forma giyen defans oyuncusu Erçin Ilgaz’ı renklerine bağladı.Alt liglerde sezonların oynanamayacağının açıklanmasının ardından harekete geçen Yeşilyurt Belediyespor, savunmasına önemli bir isim ile takviye yaptı.Turuncu yeşilliler dış transferde dördüncü transferini gerçekleştirerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam etti.

Yeşilyurt Belediyespor’dan savunmaya takviye

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında Etimesgut Belediyespor’da forma giyen defans oyuncusu Erçin Ilgaz’ı renklerine bağladı.
Alt liglerde sezonların oynanamayacağının açıklanmasının ardından harekete geçen Yeşilyurt Belediyespor, savunmasına önemli bir isim ile takviye yaptı.
Turuncu yeşilliler dış transferde dördüncü transferini gerçekleştirerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Malatya ekibi Etimesgut Belediyespor’da forma giyen başarılı defans oyuncusu Erçin Ilgaz ile anlaşmaya vardı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Takımımız dış transferde Etimesgut Belediyespor’da forma giyen başarılı defans oyuncusu Erçin Ilgaz ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun.” İfadelerine yer verildi.

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