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Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı

MALATYA HABERLERİ  | 01.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, karantina görevinden sonra tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından sonra 2 ay civarında karantina hastanesi yapılan ve diğer sağlık hizmetlerine kapatılan Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, tekrar 1 Haziran’dan itibaren poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, karantina görevinden sonra tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından sonra 2 ay civarında karantina hastanesi yapılan ve diğer sağlık hizmetlerine kapatılan Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, tekrar 1 Haziran’dan itibaren poliklinik hizmeti vermeye başladı. Hastaneye giderek başvuru yapılabildiği gibi randevu alarak da vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.
Hastaneye kabuller, sosyal mesafe kurallarına riayet edecek şekilde sağlanıyor.
Öte yandan yaklaşık 2 aydır pandemi hastanesi görevi yapan hastanede 164 korona virüs hastasına hizmet verildi.

Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı

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