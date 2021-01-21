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Yeşilyurt’ta mahalle kültürü yaşatılıyor

21.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Projelerimizle mahalle kültürünü yaşatıyoruz" dedi.Başkan çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubu’ projesi kapsamında Görgü Mahalle Muhtar Evinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Projelerimizle mahalle kültürünü yaşatıyoruz" dedi.
Başkan çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubu’ projesi kapsamında Görgü Mahalle Muhtar Evinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda uhtarların sorunlarını tek tek dinlen Çınar, ilçedeki tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında detaylı bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her ay bir mahallede gerçekleşen ‘Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubu’ toplantılarının Yeşilyurt’un gelişiminde önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Muhtarlarla her daim birlikte hareket ettiklerini ifade eden Çınar, "Kent Konseyimizi ve Muhtarlık İşler Müdürlüğümüzü böylesine faydalı buluşmalarda bizleri muhtarlarımızla bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu ayki toplantımıza ev sahipliği yapan Görgü Mahalle Muhtarımız Ayhan Yıldız başta olmak üzere, Yeşilyurt’umuzun ülke çapında tanınmasını sağlayan insan odaklı yatırımlarımız ve projelerimizin gerçeğe dönüşmesinde katkılarını esirgemeyen Mahalle Muhtarlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu tür toplantılardan çok verimli sonuçlar çıkartıyoruz. Toplantılarımıza katılan muhtarlarımızın kendi bölgelerine yönelik talep ve önerilerini rapor haline getirip, uygulanacak hizmetlerimiz için yol haritamızı belirliyoruz. Güçlü, nitelikli ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımlarımızı bu tür buluşmalardan çıkardığımız güzel sonuçlarla gerçeğe dönüştürmekteyiz. Bizler bugüne kadar asla merkez ve kırsal ayrımı yapmadık, tüm bölgelerimizin eşit seviyede gelişmesine öncelik tanıdık, bunu en yakından bilenler muhtarlarımızdır. 82 Mahallemizin tamamı bizim için aynı değer ve kıymete sahiptir. Bizler hep birlikte çalışarak, sorunlarımızı karşılıklı istişareyle gidererek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Mahallelilik kültürünü canlı ve diri tutmak, toplumsal gelişmenin daha sağlıklı ve planlı ilerlemesine neden olacaktır" diye konuştu. Fiziksel yatırımların dışında sosyal, sportif, kültürel ve eğitim hizmetlerinin sayısını artırdıklarını vurgulayan Çınar, "Mahallelerimizi bir yandan modern ve konforlu ulaşım ağıyla örerken diğer taraftan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın kültürel ve eğitim hayatlarına güzel dokunuşlar yaptık. Yol açma, genişletme, kaldırım düzenleme, aydınlatmalar, sosyal yaşam alanları, çevre düzenleme, yeşillendirme, Millet Kıraathaneleri, Kitap Kafe ve Spor Tesislerimizle cadde ve sokaklarımızın cazibesini artırdık. Bu tür yatırımlarla hemşerilerimizin daha fazla sosyalleşmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk ve dostluk ilişkilerinin yeniden canlanmasına katkı sunuyoruz. Yeşilyurt’umuzun her mahallesi ve sokağında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini görebilirsiniz. Farklı bölgelerimizde kurduğumuz ya da yapımı devam eden Semt Pazarları ve Yaşam Merkezlerimizle bölgemizde alternatif yeni yaşam alanları kurarken, esnaflarımızın rahat bir ortamda ürünlerini satmasını, hemşerilerimizin de güzel, temiz ve düzenli alanlarda alış verişini yapmasını sağlıyoruz. ‘Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma’ projelerimizle cadde ve sokaklarımızın prestij seviyesini artırıp, bölgelerimizin temiz, düzenli ve ferah bir hüviyetine kavuşmasını sağladık. Yeni dönem vaatlerimizden olan ve birçok noktada yapımına başladığımız Spor Tesislerimiz ile her yaştan vatandaşımızın modern ve nezih alanlarda sportif aktivitelerini yapmalarını sağlayacağız. Bu ve benzeri tüm yatırımlarımızla mahallelerdeki yaşam seviyesini artıracağız. Bizlerde mahallelerden geldik, oranın sıcaklığı, yardımseverliği, komşuluk ilişkilerinin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Mahallelilik kültürünü korumak ve yaşatmak öncelikli sorumluluklarımız arasındadır. Mahalle dostluğu, arkadaşlığı ve komşuluk ilişkilerini güçlü tutarak, hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın anlamını ve değerini artırmaktayız. Böylesine faydalı ve verimli bir buluşmada muhtarlarımızı dinlemek, karşılıklı konuşarak yeni çözüm yollarını tespit etmek Yeşilyurt’umuzun geleceğine daha güzel eserler bırakmamıza vesile olacaktır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.
Çınar’ın Başkanlığında gerçekleşen toplantıya katılan Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, İkizce Mahalle Muhtarı Şahin Erdal, Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, Görgü Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız, Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, Abdulgaffar Mahalle Muhtarı Hüseyin Özcan, Koyunoğlu Mahalle Muhtarı Ali Seydi Özdemir ve Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz, talepleri ve önerilerini paylaştılar.

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