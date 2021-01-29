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Yıkılma tehlikesiyle karşı kaşıya olan Karağaç Baba’nın türbesi yenileniyor

29.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Acıpayam ilçesinde bulunan ve ovanın Türkleşmesi için büyük gayret gösteren Karağaç Baba’nın şimdiki türbesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Acıpayam ilçesinde bulunan ve ovanın Türkleşmesi için büyük gayret gösteren Karağaç Baba’nın şimdiki türbesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Acıpayam Belediyesi duruma el atarak türbeyi bölgenin yakınında bulunan parka yenilenerek yerleştirileceğini açıkladı.

Acıpayam Ovasının Türkleşmesi için büyük gayret gösteren Karağaç Baba’nın şu andaki Türbesi içler acısı durumda. Bir evin adeta balkonunun altında kalan Türbe, ilgisizlik ve bakımsızlık sebebiyle yıkılmak üzereydi. Kötü durumda olan ve depo gibi kullanılan Türbe’nin yürek acıtan görüntüsü bölge halkını da derinden üzmekteydi. Acıpayam’a adını veren ve kuran bir savaşçı, uç beyi olan bir şahsiyetin türbesinin bu şekilde olması çevre illerden gelen yerli turistler tarafından da üzüntü ile karşılanmaktaydı. Bölge halkı Acıpayam İlçesini kuran Karaağaç Baba’nın Türbesinin yeniden elden geçirilerek restore edilmesini ve daha bakımlı bir hale getirilerek ziyaretlere açılmasını istiyordu. Dört bir yanı Türk Boyu ve adını alan Acıpayam ilçesinde yaşanan bu durum tarih ve kültürüne önem veren her bir bireyi üzmekteydi.

Türbenin yakınında bulunan parka yenilenerek yerleştirilecek
Türbenin içler acısı durumunun üzerine Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, duyarsız kalmayarak başta tüm Acıpayamlılar olmak üzere herkesi sevindiren müjdeyi verdi. Başkan Şevkan, Karağaç Baba için şu anda bulunan ve bir evin altında olan Türbe’nin biraz ilerisine bir park yapılacağını ve Türbe’nin yenilenerek kurulacak olan parkın tam ortasına yeniden yerleştirileceğini açıkladı. Böylelikle Acıpayam İlçesinin kurucusunun Türbesi ve yeri yeniden oluşturulmuş ve herkesin rahatlıkla ziyaret edebileceği bir alana dönüştürülmüş olacağı belirtildi.

Öte yandan, Karaağaç Baba, Kumavşarı köyünü kurmuştur. Karaağaç Baba, hakimiyeti boyunca bölgeye Oğuz boylarını ve Avşar obalarını yerleştirmiş ve bölgenin bütünüyle Türkleşmesini sağlamıştır. 19. yüzyıl sonlarına kadar bölgenin adı Karaağaç Baba’nın adına hürmeten “Karaağaç-ı Gölhisar, Asi Karaağaç ve Garbi Karaağaç” olarak geçmektedir.

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