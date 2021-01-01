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Yılbaşı akşamı otel odasında ölü bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 01.01.2021 00:12 | Son Güncelleme

Samsun’da 25 yaşındaki genç yılbaşı akşamı kaldığı otel odasında ölü bulundu.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’ndeki bir apart otelde akşam saat 20.45 sıralarında meydana geldi.

Yılbaşı akşamı otel odasında ölü bulundu

Samsun’da 25 yaşındaki genç yılbaşı akşamı kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’ndeki bir apart otelde akşam saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün otele yerleşen Savaş Ay (25) otelde kalanların kimlik bilgilerinin kayıt edildiği sırada GBT soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkınca polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan arandığı ortaya çıktı. İfadesi alınan Savaş Ay serbest bırakılınca yeniden otel odasına geldi ve geceyi otelde geçirip bugün hiç dışarı çıkmadı. Otel görevlisi Ay’ın kalmaya devam edip etmeyeceğini sormak üzerine kendisine telefonla ulaşamayınca otel odasına gittiğinde asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan araştırmada Savaş Ay’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ay’ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılbaşı akşamı otel odasında ölü bulundu

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