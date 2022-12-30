Yılbaşı için kurulan Sevgi Postanesi nostaljiyi yaşadılar

Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı’nda kurulan ve vatandaşa nostalji yaşatan ‘’Sevgi Postanesi’’ Büyükçekmeceliler tarafından yoğun ilgi gördü. Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizden biri olan yılbaşında sevdiklerimize kartpostal gönderme uygulaması en çok çocukların ilgisini çekti. Büyükçekmece Belediyesi’nce temin edilen kartpostal ve posta pulunu ücretsiz olarak Büyükçekmeceliler, uzaktaki akrabalarına yılbaşı tebriği yazıp porta kutusuna attılar.

"BELEDİYEMİZİN BÖYLE BİR ETKİNLİK YAPMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ’’

Büyükçekmece’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallardan istediğini seçen öğrenciler diledikleri ve yeni yıl mesajını yazarak posta kutusuna attı. Sevdiklerine nostaljik bir yolla kartpostal gönderen öğrenciler duygularını şöyle ifade etti:

Almina Elif Bacıoğlu: "Geçen sene de öğretmenime göndermiştim. Bir de geçen sene anneannemler Samsun’daydı benim. Onlara da göndermiştim. Bu yıl da dayım ve yengeme gönderiyorum. Atakum Samsun’da yaşıyorlar. Sağlık, huzur, mutlulukta bulundum. Bol para kazanmalarında bulundum. Eskiden telefonlar olmadığı için böyle kartpostal gönderiyorlarmış. Belediyemizin böyle bir etkinlik yapması beni çok mutlu etti. Belediyemize çok teşekkür ediyorum.’’

Defne Akın: "Büyükçekmece’de yaşayan arkadaşıma yeni yıl kutlaması için kartpostal gönderiyorum. Geçen sene de göndermiştim burada. İnsanları mutlu ettirdiğini düşündüğüm için mutlu hissettiriyor. Yeni yıl huzur ve sağlık getirsin gibi dileklerde bulundum. Uzakta yaşayan kişilere internet kullanmadan eski zamanlar gibi mektup yollayabiliyoruz.’’

Ela Taşkan: "Kuzenime kartpostal ilk defa gönderiyorum. Bodrum’a gönderdim. Yılının mutlu ve sağlıklı geçmesini ve bir daha görüşmemizi yazdım. Başkalarıyla konuşabiliyorum. Telefonum olmasa bile konuşabiliyorum. İletişim yine de kurabiliyorum.’’

