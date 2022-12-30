YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yılbaşı için kurulan Sevgi Postanesi nostaljiyi yaşadılar

Yılbaşı için kurulan Sevgi Postanesi nostaljiyi yaşadılar

30.12.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de yeni yılda sevdiklerine kartpostal yollamak isteyen vatandaşlar için kurulan Sevgi Postanesi’ni nostaljiyi yaşatıyor.

Yılbaşı için kurulan Sevgi Postanesi nostaljiyi yaşadılar

Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı’nda kurulan ve vatandaşa nostalji yaşatan ‘’Sevgi Postanesi’’ Büyükçekmeceliler tarafından yoğun ilgi gördü. Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizden biri olan yılbaşında sevdiklerimize kartpostal gönderme uygulaması en çok çocukların ilgisini çekti. Büyükçekmece Belediyesi’nce temin edilen kartpostal ve posta pulunu ücretsiz olarak Büyükçekmeceliler, uzaktaki akrabalarına yılbaşı tebriği yazıp porta kutusuna attılar.

"BELEDİYEMİZİN BÖYLE BİR ETKİNLİK YAPMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ’’

Büyükçekmece’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallardan istediğini seçen öğrenciler diledikleri ve yeni yıl mesajını yazarak posta kutusuna attı. Sevdiklerine nostaljik bir yolla kartpostal gönderen öğrenciler duygularını şöyle ifade etti:
Almina Elif Bacıoğlu: "Geçen sene de öğretmenime göndermiştim. Bir de geçen sene anneannemler Samsun’daydı benim. Onlara da göndermiştim. Bu yıl da dayım ve yengeme gönderiyorum. Atakum Samsun’da yaşıyorlar. Sağlık, huzur, mutlulukta bulundum. Bol para kazanmalarında bulundum. Eskiden telefonlar olmadığı için böyle kartpostal gönderiyorlarmış. Belediyemizin böyle bir etkinlik yapması beni çok mutlu etti. Belediyemize çok teşekkür ediyorum.’’
Defne Akın: "Büyükçekmece’de yaşayan arkadaşıma yeni yıl kutlaması için kartpostal gönderiyorum. Geçen sene de göndermiştim burada. İnsanları mutlu ettirdiğini düşündüğüm için mutlu hissettiriyor. Yeni yıl huzur ve sağlık getirsin gibi dileklerde bulundum. Uzakta yaşayan kişilere internet kullanmadan eski zamanlar gibi mektup yollayabiliyoruz.’’

Ela Taşkan: "Kuzenime kartpostal ilk defa gönderiyorum. Bodrum’a gönderdim. Yılının mutlu ve sağlıklı geçmesini ve bir daha görüşmemizi yazdım. Başkalarıyla konuşabiliyorum. Telefonum olmasa bile konuşabiliyorum. İletişim yine de kurabiliyorum.’’

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’daki yılbaşı tedbirlerinde 49 bin 33 personel görev yapacakİstanbul’daki yılbaşı tedbirlerinde 49 bin 33 personel görev yapacak
Kırıkkale'de aldıkları eğitimle Çad'a meslek sahibi olarak döneceklerKırıkkale'de aldıkları eğitimle Çad'a meslek sahibi olarak dönecekler
İstanbul’da SGK önünde EYT kuyruğuİstanbul’da SGK önünde EYT kuyruğu
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Aralık Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:22
Öğle
13:11
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:18
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.