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Yıldırım’dan ‘Evinde kal’ çağrısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Yeni tip Korona Virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla yapılan ‘Evde kal’ çağrısına destek verdi.Zorunlu olmadıkça vatandaşların evinden çıkmamasını isteyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz.

Yıldırım’dan ‘Evinde kal’ çağrısı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Yeni tip Korona Virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla yapılan ‘Evde kal’ çağrısına destek verdi.
Zorunlu olmadıkça vatandaşların evinden çıkmamasını isteyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri hep beraber sağlıklı bir şekilde atlatmanın yolu, tedbirli olmak, Sağlık Bakanlığımızın ifade ettiği kurallara uymaktır. Vatandaşlarımız mecbur olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Evlerinde kalsınlar, ellerini sık sık yıkasınlar. Kişisel temizliğe ve hijyene çok dikkat etsinler. Sağlıklı beslenmeye gayret göstersinler. Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm gayreti gösteriyoruz. Değerli genç kardeşlerime de bir çağrım var. Sokağa çıkan yaşlılara daha nazik olalım sonuçta onlar birer anne ve babadır ikaz ederken yıkmadan kırmadan uyaralım” diye konuştu.

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