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Yıldırımlı miniklerden sağlıklı gülüşler

BURSA HABERLERİ  | 22.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi’nin çocuklara yönelik sağlık eğitimleri sürüyor.İlçedeki çocuklara diş sağlığı ve bakımının önemini aktarmayı amaçlayan Yıldırım Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle miniklere sağlık bilinci aşılıyor.

Yıldırım Belediyesi’nin çocuklara yönelik sağlık eğitimleri sürüyor.
İlçedeki çocuklara diş sağlığı ve bakımının önemini aktarmayı amaçlayan Yıldırım Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle miniklere sağlık bilinci aşılıyor. 100. Yıl Anaokulu’nda ağız ve diş sağlığı, beslenme ve hijyen konularına değinilen eğitimde özellikle ağız ve diş sağlığının önemi, diş fırçalama tekniği ile ağız ve diş sağlığı için doğru beslenme konularına yer verildi. Doğru diş fırçalama tekniğinin diş maketi üzerinde uygulamalı olarak gösterildiği eğitimlerde, çocukların diş fırçalama konusunda farkındalık düzeyleri de ölçüldü. Öte yandan minik öğrencilere el yıkamanın önemi ve hijyen vurgusu yapılırken eğitimin sonunda çocuklara mikrop savaşçısı sertifikası verildi. Çocukların küçük yaşta ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlenmesinin, hem kendilerine hem de yakınlarına ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik önemli alışkanlıklar kazanmalarını sağlayacağını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, miniklerin sağlıklı gelişimleri noktasında gereken her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

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