YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yıldızlar ve Gençler Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de başladı

Yıldızlar ve Gençler Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de başladı

26.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyona 60 takım ve 394 sporcu katılıyor

EDİRNE (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın başlangıcında, genç ve yıldız kızlarda sıralama atışları yapıldı.

Sporcular, bir üst tura kalabilmek için mücadele etti.

Federasyon başkanı Cengiz Toksöz de salona gelerek şampiyonada mücadele eden sporculara ve görev alan hakemlere başarı diledi.

Toksöz, AA muhabirine, federasyon olarak bu yılki ikinci salon müsabakasını Edirne'de düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonaya 26 ilden 60 takım ve 394 sporcunun katıldığını belirten Toksöz, "Bizim için bu müsabaka, diğer müsabakalar gibi önemli fakat Edirne'de olması, payitahtta olması ve ilk defa geleneksel Türk okçuluğu müsabakasının Edirne'de federasyonumuz tarafından yapılması, bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Osmanlı'ya başkentlik yapmış payitahtta ilk Türk okçuluğu müsabakasını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kıymetli Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Selim Ak'ın da çok büyük destekleri var. Kendilerine de bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Genç ve yıldız erkekler sıralama atışlarıyla devam eden şampiyona, yarın final müsabakalarıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısıSağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısı
Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardıAtletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı
Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"

Edirne Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
07:01
Öğle
13:25
İkindi
16:53
Akşam
19:39
Yatsı
21:00
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.