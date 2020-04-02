Yılın takası: Griezmann - Neymar

Koronavirüs salgını dünya ekonomisiyle birlikte kulüpleri de etkilese de Barcelona'nın Neymar planıyla ilgili iddialar bitmiyor. Sky Sports, Barcelona'nın Grizmann'ı da takasta kullanarak Brezilyalıyı 150 milyon Euro'ya tekrar takıma katmak istediğini iddia etti.

Barcelona'nın bu yaz Neymar'ı yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre; Katalan devi, Neymar'ı almak için Griazmann'ı takasta kullanacak. Barcelona, bir sezon sonra Griezmann'ı göndererek, Neymar ile birlikte Inter'de bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lautaro Martinez'e fon yaratacak.

Barcelona, Griezmann'ın fiyatını 100 milyon Euro olarak belirledi. PSG ise 222 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Neymar için 150 milyon Euro istiyor. Barcelona takasa sıcak bakarken, ancak oyuncu veya PSG'nin istememesi durumunda satış opsiyonu devreye girecek ve sezon başında 120 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den transfer edilen Griezmann, 100 milyon Euro ödeyecek başka bir takıma satılacak.