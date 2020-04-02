Yılın takası: Griezmann - Neymar

Koronavirüs salgını dünya ekonomisiyle birlikte kulüpleri de etkilese de Barcelona'nın Neymar planıyla ilgili iddialar bitmiyor. Sky Sports, Barcelona'nın Grizmann'ı da takasta kullanarak Brezilyalıyı 150 milyon Euro'ya tekrar takıma katmak istediğini iddia etti.
Barcelona'nın bu yaz Neymar'ı yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre; Katalan devi, Neymar'ı almak için Griazmann'ı takasta kullanacak. Barcelona, bir sezon sonra Griezmann'ı göndererek, Neymar ile birlikte Inter'de bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lautaro Martinez'e fon yaratacak.
Barcelona, Griezmann'ın fiyatını 100 milyon Euro olarak belirledi. PSG ise 222 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Neymar için 150 milyon Euro istiyor. Barcelona takasa sıcak bakarken, ancak oyuncu veya PSG'nin istememesi durumunda satış opsiyonu devreye girecek ve sezon başında 120 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den transfer edilen Griezmann, 100 milyon Euro ödeyecek başka bir takıma satılacak.
Koronavirüs nedeniyle Barcelona oyuncuların maaşlarında yüzde 70'lik bir kesintiye gitti. Barcelona kaptanı Lionel Messi, yönetimi hedef aldı ve bunu gönülsüzlükle kabul ettiklerini açıkladı. Messi, Neymar'ın dönüşünü isteyen oyunculardan biri oldu. Bu isteğini daha önce de dile getirdi.
Griezmann her ne kadar kulüpte devam etmeyi düşünse de, olası Neymar ve Lautaro Martinez transferleriyle birlikte Messi ve Luis Suarez'in ardından 4. veya 5. tercihe kadar düşebilecek.
İspanyol El Mundo Deportivo, Barcelona'nın Neymar ile birlikte Lautaro Martinez'i renklerine katmak istediğini yazdı. Gazete Lautaro'nun transferini 'öncelikli', Neymar'ın geri dönüşünü ise 'stratejik' olarak nitelendirdi.
Temmuz 2018'de Racing'den 22.7 milyon Euro'ya Inter'e transfer olan Arjantinlinin bu sezon Antonio Conte yönetiminde 30 maça 16 gol sığdırdığı hatırlatıldı ve 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin Temmuz 2023'te sona ereceği vurgulandı.
Bir başka İspanya gazetesi Diario As ise, Neymar'ın geçen ay PSG'nin Katarlı sahiplerine Barcelona'ya dönmek istediğini okuycularına duyurmuştu.
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