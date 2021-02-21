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Yılkı atlarıyla ünlü Hürmetçi Sazlığı, doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor

21.02.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Fotoğraf sanatçısı Nuri Çorbacıoğlu: - "Burada şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzaklaşıyorsunuz. Hürmetçi Sazlığı müthiş bir alan, 5 bine yakın manda ve 500'e yakın at mevcut" - Doğasever Gökçe Alçam: - "Pandemi sürecinde zaman geçirmeye çalışıyoruz ve bu yüzden yılkı atlarını ziyaret etmeyi tercih ettik. Güzel bir gün geçiriyoruz"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yılkı atlarına ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kapalı kalan ve şehir hayatından bunalan vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Erciyes Dağı'nın eteğinde yer alan ve 500 civarında yılkı atına ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı, Türkiye'nin dört bir tarafından fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgede sürüler halinde gezen, zaman zaman dört nala koşan ve ziyaretçilerine güzel fotoğraf kareleri sunan yılkı atlarını, "Ali Dayı" lakaplı Ali Kemer besliyor.

Bölgeye turlar düzenleyen fotoğraf sanatçısı Nuri Çorbacıoğlu, AA muhabirine, yılkı atlarını bünyesinde barındıran Hürmetçi Sazlığı'nda insanların tamamen doğayla iç içe olduğunu söyledi.

Salgınla beraber insanların doğaya yöneldiğini belirten Çorbacığolu, şunları kaydetti:

"Burada şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzaklaşıyorsunuz. Hürmetçi Sazlığı müthiş bir alan, 5 bine yakın manda ve 500'e yakın at mevcut. Bununla beraber Sultan Sazlığı'na gelen göçmen kuşlarla birlikte tam bir doğa harikası. Pandemi ile beraber insanlar kendilerini doğaya, doğa turizmine ve sosyal mesafenin olduğu yerlere yöneltti. Bu anlamda Hürmetçi Sazlığı insanlar için bir kaçış noktası oldu. Hürmetçi Sazlığı pandemi sürecinde ziyaretçi akımına sahip. Sosyal mesafenin kendiliğinden oluştuğu, insanların rahatça nefes alabildiği bir yer."

- "Fotoğraflar çektik ve gerçekten güzel kareler çıktı"

Doğasever Gökçe Alçam da bölgeye has yılkı atlarının kendilerine huzur verdiğini dile getirdi.

Güzel zaman geçirmek için Hürmetçi Sazlığı'na geldiklerini anlatan Alçam, "Pandemi sürecinde zaman geçirmeye çalışıyoruz ve bu yüzden yılkı atlarına gelmeyi tercih ettik. Güzel bir gün geçiriyoruz. Fotoğraflar çektik ve gerçekten güzel kareler çıktı. Pandemiden sıkıldığımız için kendimizi doğaya verdik diyebilirim. Şehrin kalabalığından uzaklaşmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Yasin Balcı ise doğal ortamda zaman geçirmek için çok sevdikleri yılkı atlarını görmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Elif Kızılışık da İstanbul'dan geldiğini aktararak, "Pandemi ve İstanbul'un kendine has yoruculuğundan kaçıp doğa ile buluşmak için buraya geliyoruz. İnsanların burada hayatlarına devam edebildiğini görmek çok güzel. Burada doğa ile iç içe olmaktan çok keyif alıyorum." dedi.

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