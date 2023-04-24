Yıllardır haber alınamıyordu! Michael Schumacher röportajını "Cevaplar tamamen ondan!" diyerek duyurdular! Ortalık karıştı

2013 yılında Alplerde geçirdiği kayak kazası sonrasın ağır yaralanan ve o tarihten bu yana kamuoyundan uzak evde tedavisi süren 10 yıldır hiçbir demeç vermeyen ve sağlık durumu adeta sır olan efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher ile röportaj yaptığını duyurmuştu. Yayılan bu haber büyük sansasyon yaratırken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

YAPAY ZEKA İLE RÖPORTAJ...

Alman Die Aktuelle dergisi kapağında Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın fotoğrafı yer alırken, "Arkadaşlarından gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Cevaplar tamamen ondan! Michael Schumacher, 54 yaşında!" ifadeleri kullanılmıştı. Röportajın bir yapay zeka robotu tarafından oluşturulduğunun ortaya çıkması üzerine ise adeta kıyamet koptu. Dergi hemen harekete geçerek baş editör Anne Hoffman'ın işine son verdi.

AİLENİN AĞZINDAN CÜMLELER ÜRETTİ

Röportaj metni, charatcter.ai isimli bir yapay zeka programı tarafından üretildi. Metinde Schumacher'in sağlığı ve ailesine dair üretilmiş ifadeler yer aldı. Metinde, "Takımımın yardımıyla kendi başıma ayakta durabiliyorum ve hatta birkaç adım yavaşça yürüyebiliyorum", "Eşim ve çocuklarım benim için birer lütuftu ve onlar olmasaydı bunu başaramazdım" gibi ifadeler yer aldı.

AİLE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Aile ise, yaptığı açıklamada dergiye karşı dava açacaklarını duyurdu. Hafta sonu ise derginin yayıncısı tarafından bir özür metni yayımlandı.

"BU TATSIZ VE YANILTICI YAZI ÇIKMAMALIYDI"

Derginin sahibi olan Funke medya grubu, Schumacher'in ailesinden özür diledi. CEO Bianca Pohlmann yaptığı açıklamada, "Bu tatsız ve yanıltıcı yazı çıkmamalıydı. Bizim ve okuyucularımızın Funke gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarını hiçbir şekilde karşılamıyor." ifadelerini kullandı.

