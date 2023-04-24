SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Yıllardır haber alınamıyordu! Michael Schumacher röportajını "Cevaplar tamamen ondan!" diyerek duyurdular! Ortalık karıştı

Yıllardır haber alınamıyordu! Michael Schumacher röportajını "Cevaplar tamamen ondan!" diyerek duyurdular! Ortalık karıştı

24.04.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'in efsane isimlerinden Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği kayak kazası sonrası uzun yıllardır komada. Ailesinin sağlık durumunu sır gibi sakladığı Schumacher'in için geçtiğimiz günlerde olay bir iddia ortaya atıldı. Alman Die Aktuelle dergisi kapağında Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın fotoğrafı ile bir sayı çıkarırken, "Cevaplar tamamen ondan! Michael Schumacher, 54 yaşında!" ifadelerini kullanırken, ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar...

Yıllardır haber alınamıyordu! Michael Schumacher röportajını "Cevaplar tamamen ondan!" diyerek duyurdular! Ortalık karıştı

2013 yılında Alplerde geçirdiği kayak kazası sonrasın ağır yaralanan ve o tarihten bu yana kamuoyundan uzak evde tedavisi süren 10 yıldır hiçbir demeç vermeyen ve sağlık durumu adeta sır olan efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher ile röportaj yaptığını duyurmuştu. Yayılan bu haber büyük sansasyon yaratırken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

YAPAY ZEKA İLE RÖPORTAJ...

alman-dergisinde-schumacher-skandali-yapay-zeka-15815446_484_m

Alman Die Aktuelle dergisi kapağında Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın fotoğrafı yer alırken, "Arkadaşlarından gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Cevaplar tamamen ondan! Michael Schumacher, 54 yaşında!" ifadeleri kullanılmıştı. Röportajın bir yapay zeka robotu tarafından oluşturulduğunun ortaya çıkması üzerine ise adeta kıyamet koptu. Dergi hemen harekete geçerek baş editör Anne Hoffman'ın işine son verdi.

AİLENİN AĞZINDAN CÜMLELER ÜRETTİ

64422e6680a032034480add0

Röportaj metni, charatcter.ai isimli bir yapay zeka programı tarafından üretildi. Metinde Schumacher'in sağlığı ve ailesine dair üretilmiş ifadeler yer aldı. Metinde, "Takımımın yardımıyla kendi başıma ayakta durabiliyorum ve hatta birkaç adım yavaşça yürüyebiliyorum", "Eşim ve çocuklarım benim için birer lütuftu ve onlar olmasaydı bunu başaramazdım" gibi ifadeler yer aldı.

AİLE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

ö

Aile ise, yaptığı açıklamada dergiye karşı dava açacaklarını duyurdu. Hafta sonu ise derginin yayıncısı tarafından bir özür metni yayımlandı.

"BU TATSIZ VE YANILTICI YAZI ÇIKMAMALIYDI"

kmkm

Derginin sahibi olan Funke medya grubu, Schumacher'in ailesinden özür diledi. CEO Bianca Pohlmann yaptığı açıklamada, "Bu tatsız ve yanıltıcı yazı çıkmamalıydı. Bizim ve okuyucularımızın Funke gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarını hiçbir şekilde karşılamıyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ituma'nın ölümü sonrası ilk maçlarına çıktılar, gözyaşları sel oldu! Ebrar Karakurt...Ituma'nın ölümü sonrası ilk maçlarına çıktılar, gözyaşları sel oldu! Ebrar Karakurt...
Galatasaray'a bedava dünya yıldızı!Galatasaray'a bedava dünya yıldızı!
125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 son dakika schumacher yaşında 10 ın da,

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Maça saatler kala Uğur Dündar'dan paylaşım!

Maça saatler kala Uğur Dündar'dan paylaşım!

Derbi öncesi G.Saraylıları üzen haber!

Derbi öncesi G.Saraylıları üzen haber!

Tüm maçları hatasız bildiği iddia edilmişti! Meğer gerçek bambaşkaymış...

Tüm maçları hatasız bildiği iddia edilmişti! Meğer gerçek bambaşkaymış...

Herkes bu sözleri konuşuyor! "Aldığı 1 puan Galatasaray'ı şampiyon yapacak"

Herkes bu sözleri konuşuyor! "Aldığı 1 puan Galatasaray'ı şampiyon yapacak"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.