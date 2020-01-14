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  4. Yılmaz: "İlçemiz planlı bir şekilde büyüyor"

Yılmaz: "İlçemiz planlı bir şekilde büyüyor"

MERSİN HABERLERİ  | 14.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Buluklu Mahallesi’nde yeni yol açım ve Osmaniye Mahallesi’nde de asfalt bakım çalışması yapıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşa güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım hizmetlerini devam ettiren ekipler, belli bir program dahilinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışma gerçekleştiriyor."İlçemiz, her geçen gün planlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Alt yapı çalışmaları ve hava koşulları nedeniyle hasar gören mevcut yolları yenilemenin yanı sıra yeni yol yapım çalışmalarımızı da genişleterek devam ettiriyoruz.

Yılmaz: "İlçemiz planlı bir şekilde büyüyor"

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Buluklu Mahallesi’nde yeni yol açım ve Osmaniye Mahallesi’nde de asfalt bakım çalışması yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşa güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım hizmetlerini devam ettiren ekipler, belli bir program dahilinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışma gerçekleştiriyor.
"İlçemiz, her geçen gün planlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Alt yapı çalışmaları ve hava koşulları nedeniyle hasar gören mevcut yolları yenilemenin yanı sıra yeni yol yapım çalışmalarımızı da genişleterek devam ettiriyoruz. Yapılaşmanın gelişmeye başladığı bölgelerde de alternatif yollar açarak yeni yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Toroslar Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha seri ulaşım, verimli ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi.

Yılmaz:

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