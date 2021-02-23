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Yılmaz, Toroslar esnafıyla bir araya geldi

23.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki esnaflarla bir araya gelip, taleplerini dinledi.Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Yılmaz, vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet etti.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki esnaflarla bir araya gelip, taleplerini dinledi.
Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Yılmaz, vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet etti. Toroslar halkının yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştığı ziyaretlerde hem esnafla buluşan hem de vatandaşlarla görüşen Yılmaz, "El ele, gönül gönüle vererek Toroslarımızı daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.
"Topyekun mücadeleyle bu sürecin üstesinden geleceğiz"
Pandemi sürecinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, tedbirleri bırakmadan topyekun mücadeleyle bu sürecin kazanılacağını söyledi. "İlçemizin ekonomisine can veren esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız" diyen Yılmaz, "Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Pandemiden en çok etkilenen kesimlerden biri de esnaflarımız. Temennimiz, bu zor günlerden en az zararla çıkmalarıdır. Bu anlamda biz de mülkiyeti belediyemize ait olan işyerlerini kiralayan esnafımıza kira desteğinde bulunuyoruz. Covid-19 salgını sürecinde işleri olumsuz etkilenen ve faaliyetlerine ara veren esnafımızın ilk 6 aylık kira bedelini almayarak, kira sözleşmelerini 6 ay daha uzattık. İşyeri açık olan esnafımızın ilk 6 aylık kira bedelinde de yüzde 50 indirim yaptık. Bu süreci el birliğiyle, dayanışmayla atlatacağız. Esnafımızı her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de yalnız bırakmıyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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