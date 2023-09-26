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  4. Yılmaz Vural açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bir Türk antrenör olarak utanıyorum!'

Yılmaz Vural açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bir Türk antrenör olarak utanıyorum!'

26.09.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızda üst üste gelen kötü sonuç ve ortaya konan oyunun ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı. Alman çalıştırıcının ayrılığı sonrasında göreve Vincenzo Montella getirilmişti. İtalyan hoca ile anlaşılmasının ardından ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'dan büyük tepki geldi. Tecrübeli teknik adam, "Türk antrenör olarak utanıyorum" dedi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Ay-Yıldızlılar, sonrasında oynanan dostluk maçında ise Japonya'ya 4-2 yenilmişti. Bu sonuçların ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı.

Alman hocanın ayrılığı sonrasında göreve Vincenzo Montella getirilmişti. İtalyan çalıştırıcı ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.

Montella'nın milli takımın başına geçmesinin ardından ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'dan sert bir tepki geldi.

Sözcü'ye konuşan Vural'ın sözleri şu şekilde;

"TÜRK ANTRENÖR OLARAK UTANIYORUM"

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"Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF’ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum."

"BU KONUDA İÇİN ACIYOR"

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"Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. ‘Getiririm yabancı biter’ diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim."

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