Yılmaz Vural Altınordu’yu satın alıyor! Görüşmeyi duyurdu, İngiliz fonlarla masada

Son olarak Sarıyer’de görev yapan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Radyospor’da Salim Manav’ın konuğu olduğu programda Altınordu’ya ilişkin planlarını anlattı. Vural, eski dostu Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın kendisine kulübü devralmasını önerdiğini belirtti.

Vural, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YILMAZ BU TAKIMI GEL SANA VERELİM"

“Seyit Mehmet Özkan Bey benim çok eski dostumdur. Bana, ‘Yılmaz, ben takımı profesyonel yarıştan çekmek istiyorum; 3. Lig’de mücadele edecek bu takımı gel sana verelim’ dedi. Ben de ‘Verelim de bunun için çok ciddi bir bütçe lazım, bende şahsen böyle bir para yok. Çevremizden, iş ortaklarımızdan bu kaynağı bulmaya çalışayım’ dedim. Mehmet Bey gençlerle ve akademiyle ilgilenmek istiyor; yarışmacı takımı alıp üst liglere taşımamızı ve yetiştirilen oyuncuların uluslararası pazarda satılmasını hedefliyor. İngiltere’de spor yatırımı yapan fonlarla temas kurduk. 5 yıl geri ödemesiz finansman sağlıyorlar. Bu 5 yıl içinde oyuncu yetiştirip satarak bu borcu kapatmamız gerekecek. Torbalı ve Selçuk’taki tesisler 80 ve 60 dönüm; 8’er antrenman sahası var. Ben Almanya’da yaşıyorum, böylesi bir tesis orada bile az bulunur. Başarabilirsek muazzam bir macera olacak; Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz.”

EL SIKIŞMA AŞAMASINA GELİNDİ

Görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, planın gerçekleşmesi hâlinde Altınordu’nun 3. Lig’de mücadele etmesi öngörülüyor.

FİNANSMAN İNGİLTERE’DEKİ FONLARDAN SAĞLANACAK

Projeyi hayata geçirmek için finansman arayışında olduklarını belirten Vural, İngiltere’de spor yatırımları yapan fonlarla temas kurduklarını söyledi.

Aktarılan bilgilere göre, üzerinde durulan modelde fonların beş yıl boyunca geri ödeme talep etmeden kaynak sağlaması, borcun ise yetiştirilen futbolcuların satışından elde edilecek gelirle karşılanması hedefleniyor.

ALTINORDU 3. LİG’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Altınordu, 2025-2026 sezonunda TFF 2. Lig’e katılmama kararı almış, Türkiye Futbol Federasyonu da 10 Temmuz’da kulübün 3. Lig’e düşürüldüğünü duyurmuştu.

Yatırımcı bulunamaması nedeniyle geleceği belirsizliğe giren İzmir temsilcisi için Yılmaz Vural’ın girişimi yeni bir umut oldu. Kulübün devri ve finansman görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.