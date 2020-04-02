Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, PlaySpor'da katıldığı programda Fenerbahçe itirafında bulundu. Her zamanki gibi samimi açıklamalarda bulunan Vural, "Dünyada faal antrenörler arasında benim kadar farklı takımlarda bu kadar maça çıkmış başka birisi daha yok" diyerek iddialı konuştu.
"İstanbul bana çok emin gelmedi. İnsanlar tedirgin, ürkek... Çocukları alıp Akhisar’a geldim. Burada da önlemlere uyuyoruz. Önlemleri doğru buluyorum."
"Fenerbahçe’den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok."
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