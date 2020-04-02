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Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 02.04.2020 14:30 | Son Güncelleme

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'dan çarpıcı bir Fenerbahçe itirafı geldi. Vural, "Fenerbahçe’den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok"ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, PlaySpor'da katıldığı programda Fenerbahçe itirafında bulundu. Her zamanki gibi samimi açıklamalarda bulunan Vural, "Dünyada faal antrenörler arasında benim kadar farklı takımlarda bu kadar maça çıkmış başka birisi daha yok" diyerek iddialı konuştu.

AKHİSAR'DA ÖNLEMLERE UYUYORUZ

"İstanbul bana çok emin gelmedi. İnsanlar tedirgin, ürkek... Çocukları alıp Akhisar’a geldim. Burada da önlemlere uyuyoruz. Önlemleri doğru buluyorum."

FENERBAHÇE'DE ADIM GEÇMİŞ

"Fenerbahçe’den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok."


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe yılmaz vural akhisarspor

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