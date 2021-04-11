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Yılmaz Vural'dan çok sert VAR tepkisi: Uyarın kardeşim! Bu VAR niye var!

11.04.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, Beşiktaş'ın attığı 3. golden önce Cenk Tosun'un topu elle aldığını ve pozisyonun özellikle yan hakemin gözü önünde olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Bir hakem hatasıyla, hakemin es geçtiği bir pozisyonla maçı kaybettik. Tam da benim gözümün önünde... Yan hakemin gözü önünde... Hakem diyor ki 'E top size geçti...' Hayır, top bize geçmedi. Öyle avantaj mı olur! 4. hakem de orada. Uyarın kardeşim!" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural'dan çok sert VAR tepkisi: Uyarın kardeşim! Bu VAR niye var!

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural skor 2-2'yken yedikleri gole isyan etti.

Yılmaz Vural'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bir hakem hatasıyla, hakemin es geçtiği bir pozisyonla maçı kaybettik. Tam da benim gözümün önünde... Yan hakemin gözü önünde... Hakem diyor kİ 'E top size geçti...' Hayır, top bize geçmedi. Öyle avantaj mı olur! 4. hakem de orada. Uyarın kardeşim! Bu VAR niye var! Burada da herkesin çoluğu çocuğu var. Bu iş bu kadar ucuz değil. Dikkat etsinler...

Golleri yedik ve cevap verdik. Çok net pozisyonlarımız var. Bu bir sonuç oyunu. Gol atacaksın. Beşiktaş'ın birçok oyuncusunu kilitledik. Onlar golleri attılar, biz atamadık.

Cenk Tosun benim kardeşimdir. Çok üzüldüm. Umarım sağlığına geri kavuşur.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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