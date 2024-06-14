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Yılmaz Vural'dan Türkiye açıklaması! ''Bizim dünya çapında bir Messi'miz yok"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.06.2024 12:10
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Türk futbolunun efsaneleri arasında yer alan Yılmaz Vural, Onedio'nun sorularını yanıtladı. EURO 2024 öncesi milli takımın durumu hakkında konuşan Vural'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz Vural'dan Türkiye açıklaması! ''Bizim dünya çapında bir Messi'miz yok"

Yılmaz Vural, Onedio’dan Deniz Şen’in sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE DETAYDA KAYBEDİYOR"

"Millî takım oynadığı son maçlarda birinde berabere kaldı, diğerlerini kaybetti. Ortaya konulan performansla sonuçlar birbirine uymadı. Bizim millî takımda en kötü şey bireysel hatalar. Bu seviyedeki oyuncuların bunları yapmaması lazım. Son maçta Samet’in yaptığı mahalle maçında yapılmaz. Top 50 metreden geliyor, böyle pozisyon alınmaz. Türkiye detayda kaybediyor. Bireysel hata yapamazsın kardeşim, bu seviyeye geliyorsan durduğun yeri bileceksin."

"BİZİM DÜNYA ÇAPINDA BİR MESSI’MİZ YOK"

"Türkiye’nin yıldız oyuncuyla değil, takım gibi oynarsa kazanabilecek bir yapısı var. Bizim dünya çapında bir Messi’miz yok kimsede de olmadığı gibi. Kendi takımlarının iyi oyuncuları var ancak ben onları yıldız oyuncu olarak ifade etmek istemem. Bu bir takım oyunudur."

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Yılmaz Vural euro 2024
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