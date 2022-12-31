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Yılmaz Vural, kariyerinin ilk takımına geri döndü!

31.12.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun tecrübeli çalıştırıcısı Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli teknik direktör kariyerine başladığı şehir olan Malatya'ya, Yeni Malatyaspor'un başına geçti. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, imzayı resmen açıkladı.

Yılmaz Vural, kariyerinin ilk takımına geri döndü!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

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Yılmaz Vural 1953 yılında Adapazarı'nda doğmuştur. 1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

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Yılmaz Vural'ın ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır ve kariyerinde 30 farklı takım çalıştırmıştır.

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