SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı

Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 11.03.2020 21:12 | Son Güncelleme

Adana Demirspor maçının ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural bayıldı.

Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı

Adana Demirspor-Akhisarspor maçının bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Ambulans sahaya giren sağlık ekibi personeli Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı. Deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında bugün oynanan Adana Demirspor - Akhisarspor müsabakasının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi. Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Erzurumspor'da flaş ayrılık!Erzurumspor'da flaş ayrılık!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılmaz vural akhisarspor fenalaştı bayıldı

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı

Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!

Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!

Alman futbolcu koronavirüse yakalandı

Alman futbolcu koronavirüse yakalandı

Fatih Terim'den 'koronavirüs' selamı!

Fatih Terim'den 'koronavirüs' selamı!

Fenerbahçe'de temizlik başlıyor!

Fenerbahçe'de temizlik başlıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Akhisarspor'da Yılmaz Vural farkı

Akhisarspor'da Yılmaz Vural farkı

Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı

Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
allahim sifalar versin yılmaz hocam dualarımız seninle
gecmis olsun yilmaz hocam umarim sizi en kisa zamanda fb basinda gorecegiz...
arkadaş artık su sporu .izdivaya çekil.bu inat niye.ye iç gez. ibadetlerini yap.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı

Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı

Joher Khadim Rassoul kadro dışı bırakıldı

Rassoul kadro dışı bırakıldı

Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Erzurumspor'da flaş ayrılık!

Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Uğur Tütüneker: Süper Lig'e ilk ikiden çıkmayı kovalıyoruz

Adana Demirspor hedef Süper Lig

Akhisarspor'da Yılmaz Vural farkı

Akhisarspor'da Yılmaz Vural farkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.