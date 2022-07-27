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YKS adaylarına "üniversitelerin dünya sıralamalarını inceleyin" önerisi

27.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut: - "Adayların, bu bilgileri edindikten sonra ilgilendikleri üniversitelerin ilgili bölümlerini ziyaret etmeleri sağlıklı karar vermelerini sağlayacaktır" - "Adaylar, ilgilendikleri üniversiteleri ve ilgili bölümlerini ziyaret edip derslikleri, laboratuvarları, öğrenci çalışma ve dinlenme alanlarını görmelidir"

SELMA KASAP - ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara, üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerini incelemeleri önerisinde bulundu.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tercih aşamasındaki üniversite adaylarının üniversite sıralamalarını incelemelerinin çok yararlı olacağını, bu geleneğin özellikle ABD'de çok yaygın olduğunu söyledi.

Üniversite adaylarının, tüm sıralama kurumlarında Türk üniversitelerinin dünyadaki ve Türkiye'deki yerleri ile ilgilendikleri bilim alanlarında hangi üniversitenin Türkiye'de ve dünyada kaçıncı sırada olduğunu URAP'ın internet adreslerinden öğrenebileceklerini belirten Akbulut, şöyle devam etti:

"Adayların, bu bilgileri edindikten sonra ilgilendikleri üniversitelerin ilgili bölümlerini ziyaret etmeleri sağlıklı karar vermelerini sağlayacaktır. Adaylar, ilgilendikleri üniversiteleri ve ilgili bölümlerini ziyaret edip derslikleri, laboratuvarları, öğrenci çalışma ve dinlenme alanlarını görmelidir. İlgilendikleri bölümlerdeki akademisyenlerle ve varsa öğrencilerle görüşüp bilgi almaları yararlı olur. Adaylar, yakın çevrelerinde varsa ilgilendikleri üniversitelerin öğrenci ve mezunlarıyla da görüşerek ek bilgiler almaya çalışmalıdır.

Ayrıca üniversitelerin kütüphanesi, yurtları, spor salonları ve yemekhanelerinin ziyaret edilmesi karar vermeyi kolaylaştırır. İlgilendikleri üniversitelerin yetkililerinden veya web sayfalarından öğrenci toplulukları hakkında da bilgi almaları çok yararlı olur. Çünkü hayatta başarılı olmak için sadece mesleki bilgi değil öğrenci toplulukları sayesinde edinilen genel kültür, hobiler ve sosyal ilişkiler de çok önemlidir. Kent dışındaki üniversiteler için ilk üç tercihtekileri ziyaret etmek yeterli olabilir."

Akbulut, URAP Laboratuvarınca, 203 üniversitenin 11 farklı dünya sıralamasına göre dünyadaki yerleri, 2019'da dünya alan sıralaması yapan 8 kurumun herhangi birinde en az bir bilim alanında yer alan üniversitelerin durumları, en az bir bilim alanında dünya sıralamalarında yer alabilen 57 üniversitenin dünyadaki durumu ve Türk üniversiteleri için 2020 ülke içi sıralamalara ilişkin raporların erişime sunulduğunu ifade etti.

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