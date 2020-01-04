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  4. Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

YOZGAT HABERLERİ  | 04.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Araplı kasabasında henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahla sağ arka ayağından vurulan köpeğe kasabada yaşayan 3 arkadaş ilk müdahaleyi yaptı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında yaşayan Ramazan Acıpoyraz, Emre Küçükkaradoğan ve Lokman Atıl isimli 3 arkadaş, akşam saatlerinde evlerine giderken yol kenarında acı içinde yatan köpeği gördü.

Köpeğin yanına giden 3 arkadaş, köpeğin sol arka ayağından silahla vurulduğunu tespit etti. Köpeği alarak evlerine götüren 3 arkadaş, burada köpeğin yarasını temizleyerek kırılan ayağını tahta parçalarıyla sardı.

Köpeğin karnını doyurup ve bir nebze olsun acısını dindiren 3 arkadaş, yaralı köpeği geniş çaplı kontrol için Sorgun’da bir veteriner hekime teslim etti. Köpeğin kırılan ayağı veteriner hekim tarafından ameliyat edildi.

(İHA)

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Merkez
Yıldızlar Eczanesi
Akdagmadeni
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