Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında yaşayan Ramazan Acıpoyraz, Emre Küçükkaradoğan ve Lokman Atıl isimli 3 arkadaş, akşam saatlerinde evlerine giderken yol kenarında acı içinde yatan köpeği gördü.

Köpeğin yanına giden 3 arkadaş, köpeğin sol arka ayağından silahla vurulduğunu tespit etti. Köpeği alarak evlerine götüren 3 arkadaş, burada köpeğin yarasını temizleyerek kırılan ayağını tahta parçalarıyla sardı.

Köpeğin karnını doyurup ve bir nebze olsun acısını dindiren 3 arkadaş, yaralı köpeği geniş çaplı kontrol için Sorgun’da bir veteriner hekime teslim etti. Köpeğin kırılan ayağı veteriner hekim tarafından ameliyat edildi.

(İHA)

