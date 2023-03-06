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Yol kenarında ölü olarak bulundu

06.03.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde sabah saatlerinde bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesi Yıldızköyü mahallesinde yol güzergahı üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların sabah işe giderken yol kenarında bulunduğu erkek cesedi ile ilgili jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen Vakfıkebir İlçe Jandarma ekipleri şahsın Ahmet Gürcan Şişmanoğlu (42) isimli kişi olduğunu belirledi. Şişmanoğlu’nun cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, ilçeye bağlı Büyükliman mahallesinde ikamet ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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