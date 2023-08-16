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Yolcu obüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

16.08.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Yolcu obüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, 21.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu İkizce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 AK 223 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yöne ilerleyen H.Ç. yönetimindeki 26 GE 163 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücü ile birlikte araçta bulunan Z.B., M.B., Z.Ç. ve R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan H.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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