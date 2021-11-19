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Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

19.11.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, şehirlerarası otobüsteki bir yolcunun üst aramasında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.

Kentte şehirlerarası yolcu otobüsünü durduran ekipler, bir yolcunun üst aramasında, 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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