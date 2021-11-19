Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, şehirlerarası otobüsteki bir yolcunun üst aramasında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.

Kentte şehirlerarası yolcu otobüsünü durduran ekipler, bir yolcunun üst aramasında, 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz